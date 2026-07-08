انتقام رهبر شهید، قطعاً گرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، ظهر امروز در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به مراسم تشییع باشکوه مرجع بزرگوار جهان تشیع و خانواده ایشان در تهران، قم و مشهد، با تأکید بر جایگاه والای این شخصیت، خاطرنشان ساخت: حضور ایشان، چه در طول ۳۷ سال رهبری و چه پس از شهادت برکات فراوانی برای ایران به همراه داشته است.

استاد حوزه علمیه در ادامه یکی از خواسته‌های به حق مردم در مراسم تشییع را «انتقام خون این رهبر شهید» برشمرد و گفت: مردم به شکل جدی خواستار تحقق این امر هستند.

وی با اشاره به قرآن کریم افزود: خداوند چهار بار واژه «منتقم» را برای خود به کار برده و کلمه «انتقام» نزدیک به ۱۴ بار در قرآن تکرار شده است؛ همچنین فعل‌های مرتبط با انتقام نیز بارها در آیات قرآن آمده است.

رفیعی، انتقام را از سنت‌های قطعی الهی دانست و انواع آن را برشمرد و گفت: گاهی انتقام به دست انسان‌های ستمگر از یکدیگر گرفته می شود، مانند کشته شدن صدام به دست آمریکایی‌ها، یا نابودی امویان به دست ابوالعباس سفاح و گاهی نیز این انتقام از طریق عوامل طبیعی یا به دست مؤمنان رقم می‌خورد.

وی با استناد به آیات ۱۲ و ۱۳ سوره صاد، یادآور شد که شش گروه از اقوام پیشین، هدف غضب و انتقام الهی قرار گرفته‌اند؛ از جمله قوم نوح با سیل، قوم عاد با توفان، قوم لوط با باران سنگ و فرعون با غرق شدن در نیل. این اقوام، با همان عناصری که مایه حیات است (آب، باد، خاک و آتش)، عذاب شدند و نعمت برایشان به نقمت بدل گشت.

سخنران حرم بانوی کرامت سپس به خطبه ۱۰۵ نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) در آن خطبه می‌فرماید هر خون مظلومی که به ناحق ریخته شود، خونخواهی دارد و آن خونخواه، خود خداست. ایشان با این سخن، از رخدادهای غیبی پرده برداشتند و به بنی‌امیه هشدار دادند که روزی قدرت از ایشان گرفته خواهد شد و خوار می‌گردند؛ درحالی‌که امویان هنوز به حکومت نرسیده بودند.

وی افزود: بنی‌امیه نزدیک به ۹۰ سال حکومت کردند، اما سرانجام به دست ابوالعباس سفاح، نخستین خلیفه عباسی، ذلیل و نابود شدند و بسیاری از آنان به دست فردی دیگر از ستمگران کشته شدند.

رفیعی در ادامه با قاطعیت تأکید کرد: انتقام خون این رهبر شهید، قطعاً گرفته خواهد شد؛ هرچند وعده الهی گاه با تأخیر همراه است، اما حتمی و غیرقابل انکار است.

وی به خطبه ۱۱۶ نهج‌البلاغه نیز اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) به مردم بصره و کوفه فرمودند که چون من را تنها گذاشتید، خداوند روزی شخصی را بر شما مسلط خواهد کرد که غلامی متکبر و هوس‌باز است؛ اموالتان را می‌خورد و پیکرتان را ذوب می‌کند. این اشاره به حجاج بن یوسف دارد که نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر را به قتل رساند و هنگام مرگ، حدود ۵۰ هزار زندانی در زندانهایش باقی مانده بودند.

استاد حوزه در پایان خاطرنشان کرد: انتقام الهی هم در دنیا و هم در آخرت رخ می‌دهد و انتقام نهایی، در قیامت خواهد بود. آنچه در تاریخ ثبت شده، نمونه‌هایی از انتقام دنیوی است و همه ستمگران تاریخ از گذشته تا امروز گرفتار سنت الهی انتقام شده‌اند.

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