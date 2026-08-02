مزار آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری غبارروبی شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، از علمای برجسته و تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران، صبح امروز با حضور جمعی از خادمان و زائران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این مراسم، حاضران ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام علمی و مجاهدت‌های شیخ فضل‌الله نوری، مزار وی را غبارروبی و عطرافشانی کردند و یاد و خاطره این عالم مجاهد را گرامی داشتند.

گفتنی است مزار آیت الله شیخ فضل الله نوری در صحن امام رضا علیه السلام جنب ورودی سه واقع شده است و همواره محلی برای برگزاری نشست های بصیرتی تاریخ معاصر ایران است.

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