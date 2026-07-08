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ترامپ آنچه لایق خودش بود را به ایرانیان گفت

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
کد مطلب: 1837245
ترامپ آنچه لایق خودش بود را به ایرانیان گفت

دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات توهین‌آمیز و تنش‌زای خود، ایرانی‌ها را «یک مشت آشغال»، «سرطان» و «بی‌عرضه» خواند و مدعی شد ایالات متحده شب گذشته «بیست برابر سخت‌تر از قبل» به ایران حمله کرده است. او همچنین اعلام کرد که یادداشت تفاهم با ایران «مُرده» است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت - ابنا - رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه ارتش این کشور با نقض تفاهم‌نامه، خاک ایران را هدف حملات قرار داد، اظهاراتی توهین‌آمیز علیه ایرانی‌ها مطرح کرد.

دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات توهین‌آمیز و تنش‌زای خود، ایرانی‌ها را «یک مشت آشغال»، «سرطان» و «بی‌عرضه» خواند و مدعی شد ایالات متحده شب گذشته «بیست برابر سخت‌تر از قبل» به ایران حمله کرده است. او همچنین اعلام کرد که یادداشت تفاهم با ایران «مُرده» است.

ترامپ گفت: «دیشب محکم به ایرانی‌ها زدیم — بیست برابر سخت‌تر از قبل. یک مرضی توی مغزشان هست. آشغال هستند. ازشان متنفرم؛ هیچ‌کس دوستشان ندارد.»

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