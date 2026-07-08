ترامپ آنچه لایق خودش بود را به ایرانیان گفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت - ابنا - رئیسجمهور آمریکا پس از آنکه ارتش این کشور با نقض تفاهمنامه، خاک ایران را هدف حملات قرار داد، اظهاراتی توهینآمیز علیه ایرانیها مطرح کرد.
دونالد ترامپ در تازهترین اظهارات توهینآمیز و تنشزای خود، ایرانیها را «یک مشت آشغال»، «سرطان» و «بیعرضه» خواند و مدعی شد ایالات متحده شب گذشته «بیست برابر سختتر از قبل» به ایران حمله کرده است. او همچنین اعلام کرد که یادداشت تفاهم با ایران «مُرده» است.
ترامپ گفت: «دیشب محکم به ایرانیها زدیم — بیست برابر سختتر از قبل. یک مرضی توی مغزشان هست. آشغال هستند. ازشان متنفرم؛ هیچکس دوستشان ندارد.»
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