به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حازم الشمری در گفتوگو با شبکه العهد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور میلیونی را یکی از مهمترین عوامل قدرت محور مقاومت دانست و تأکید کرد که چنین صحنههایی دشمنان را دچار هراس کرده است.
وی اظهار داشت: هر کشوری دارای عناصر قدرت خاص خود است و آنچه امروز در جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان و یمن بهوضوح دیده میشود، قدرت اجتماعی و پشتوانه مردمی این کشورها و جریان مقاومت است.
الشمری افزود: جنگ ویرانگر و عملیات نظامی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین لبنان به راه انداختند، نتوانست اراده مردمی را در هم بشکند. بسیاری انتظار داشتند این جنگها به شکست و فروپاشی جبهه مقاومت منجر شود، اما آنچه در عمل رخ داد، کاملاً برعکس این تصور بود.
حضور میلیونی؛ وحشت دشمنان و پیامی روشن
وی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق، تصریح کرد: همین روزها و همین حضورهای میلیونی که امروز در نجف اشرف و کربلای معلی مشاهده میشود، دشمنان را به وحشت انداخته و پیام بسیار روشنی برای آنها دارد.
این استاد دانشگاه بغداد تأکید کرد: این اجتماعات گسترده نشان میدهد که ملتهای عربی و اسلامی در یک صف واحد، در کنار مقاومت و در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستادهاند.
الشمری در پایان خاطرنشان کرد: این همان پیام اصلی است که تا امروز نه واشنگتن و نه رژیم صهیونیستی موفق به درک آن نشدهاند؛ پیامی که از تداوم انسجام مردمی، پایداری جبهه مقاومت و شکست راهبردهای دشمن برای ایجاد شکاف در میان ملتهای منطقه حکایت دارد.
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