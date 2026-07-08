تشییع میلیونی رهبر شهید، تحقق عینی «حسین زمان ما» بود / پنج پیام راهبردی حماسه مردمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب شوقی نویسنده و تحلیلگر مصری، در یادداشتی با عنوان «پیام حماسه میلیونی و مصداق توصیف امام شهید به عنوان حسین زمان ما» در پایگاه خبری العهد، مراسم تشییع آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب را یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخی جهان اسلام دانست و تأکید کرد که این مراسم تنها یک تشییع یا وداع نبود، بلکه تجدید بیعت با راه امام شهید، اعلام وفاداری به مسیر مقاومت و مجموعه‌ای از پیام‌های راهبردی برای داخل و خارج از ایران بود.

وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، نوشت: این صحنه‌ها یادآور روح عاشورا و تجلی ایمان به پیروزی خون بر شمشیر بود و نشان داد ملت ایران در برابر جبهه استکبار، همان شعار تاریخی «هیهات منا الذلة» را فریاد می‌زند.

تحقق عینی سخن شهید نصرالله؛ «حسین زمان ما»

شوقی همچنین این مراسم را تحقق عینی سخن شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، در عاشورای سال ۲۰۱۹ دانست؛ زمانی که وی، آیت‌الله خامنه‌ای را «حسین زمان ما» خواند و خطاب به ایشان گفته بود: «ما ترکناک یا ابن الحسین.»

این تحلیلگر مصری در ادامه، پنج پیام اصلی مراسم تشییع را تشریح کرد:

پیام اول؛ مقاومت یک انتخاب راهبردی است: به اعتقاد وی، نخستین پیام، تأکید دوباره بر این واقعیت بود که مقاومت یک انتخاب راهبردی و سرنوشت‌ساز است. او نوشت دشمن با ترور رهبر انقلاب قصد داشت اراده مقاومت را در هم بشکند، اما حضور میلیونی مردم و بیعت دوباره آنها با رهبری جدید، نشان داد این راه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

پیام دوم؛ فروپاشی روایت‌های تبلیغاتی غرب: وی دومین پیام را فروپاشی روایت‌های تبلیغاتی غرب درباره جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که حماسه مردمی، تمام ادعاهای رسانه‌های غربی درباره وجود شکاف میان ملت و نظام، اختلاف در ساختار حاکمیت و کاهش حمایت عمومی از انقلاب اسلامی را بی‌اعتبار ساخت.

پیام سوم؛ تثبیت جایگاه فراملی رهبر شهید و انقلاب اسلامی: شوقی در بخش دیگری از یادداشت خود، به تثبیت جایگاه فراملی رهبر شهید و انقلاب اسلامی اشاره کرد و آن را سومین پیام تشییع دانست و نوشت حضور هیأت‌های سیاسی و مردمی از کشورهای مختلف، تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران را ناکام گذاشت. وی همچنین برگزاری مراسم تشییع در عراق را نمادی از عمق پیوندهای راهبردی تهران و بغداد و شکست پروژه‌های چندین دهه‌ای برای جداسازی این دو کشور ارزیابی کرد.

پیام چهارم؛ تثبیت راهبرد «وحدت میدان‌ها»: وی چهارمین پیام این مراسم را تثبیت راهبرد «وحدت میدان‌ها» در محور مقاومت دانست و نوشت حضور نمایندگان جریان‌های مختلف مقاومت و مواضع مشترک آنها، نشان داد همه تلاش‌ها برای ایجاد شکاف در این محور با شکست روبه‌رو شده و جبهه مقاومت همچنان بر معادلات مشترک خود پایبند است.

پیام پنجم؛ تقویت بازدارندگی و ناامید کردن دشمن: این نویسنده مصری، تقویت بازدارندگی و ناامید کردن دشمن را پنجمین پیام مراسم تشییع دانست و تصریح کرد که حضور هم‌زمان مسئولان ارشد نظام در کنار میلیون‌ها نفر از مردم، پیام روشنی به دشمنان داد که جمهوری اسلامی از انسجام کامل برخوردار است و امید بستن به اختلافات داخلی یا تغییر مسیر انقلاب، محاسبه‌ای نادرست خواهد بود.

شوقی در بخش دیگری از یادداشت خود، با مرور زندگی سیاسی رهبر شهید انقلاب، به نقش ایشان در تثبیت راهبرد مقاومت، حمایت مستمر از آرمان فلسطین، توسعه توان بازدارندگی جمهوری اسلامی، تقویت وحدت امت اسلامی و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها پرداخت و تأکید کرد که این میراث، پس از شهادت ایشان نیز ادامه خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد که تشییع میلیونی آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، تنها بدرقه یک رهبر نبود، بلکه اعلام دوباره استمرار راه عاشورا، تجدید پیمان با مقاومت و تأکید بر این واقعیت بود که جمهوری اسلامی و محور مقاومت با همان شعار تاریخی «هیهات منا الذلة» مسیر خود را تا تحقق اهدافشان ادامه خواهند داد.

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