به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی برزیل با صدور اطلاعیه‌ای، همزمان با ایام سوگواری شهادت امام سجاد(ع) و نیز در پی شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، اعلام کرد که مراسمی را به این مناسبت برگزار می‌کند.

این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره امام سجاد(ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، روز پنج‌شنبه، ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیرماه ۱۴۰۵) ساعت ۱۹:۳۰ (۷ و نیم شب) در محل مرکز اسلامی برزیل برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه که با تلاوت آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران آغاز شده، آمده است: «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» و بر این نکته تأکید شده که شهادت، پایان راه نیست، بلکه آغاز حیاتی جدید در نزد پروردگار است.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم علاقه‌مندان و سوگواران برای حضور در این آیین دعوت به عمل آورده‌اند.

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