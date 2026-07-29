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موج محکومیت منطقه‌ای حملات به عربستان؛ بحرین بر حمایت کامل از ریاض تأکید کرد

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰
کد مطلب: 1846603
موج محکومیت منطقه‌ای حملات به عربستان؛ بحرین بر حمایت کامل از ریاض تأکید کرد

بحرین با محکوم کردن تلاش برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان، بر همبستگی کامل خود با ریاض در حفظ امنیت و ثبات این کشور تأکید کرد. این موضع در حالی مطرح می‌شود که طی ساعات گذشته چندین کشور عربی نیز حملات به تأسیسات نفتی عربستان را محکوم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بحرین تلاش برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.

منامه در بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی، حمایت خود را از تمامی اقدامات ریاض برای حفاظت از امنیت، ثبات و تأسیسات حیاتی این کشور اعلام کرد.

بحرین همچنین با تأکید بر مخالفت قاطع خود با هرگونه اقدام تروریستی، تصریح کرد که چنین حملاتی امنیت منطقه را تهدید کرده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها را دوچندان می‌کند.

این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته است که پس از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، موجی از بیانیه‌های حمایتی و محکومیت از سوی برخی کشورهای منطقه منتشر شده است.

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