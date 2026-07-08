طالبان از سازمان ملل خواست از مهاجران افغان حمایت کند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در دیدار با مقام‌های سازمان ملل درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه، وضعیت مهاجران افغان، تداوم کمک‌های بشردوستانه و چالش‌های بازگشت‌کنندگان گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه طالبان، متقی در این دیدار با اشاره به افزایش روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه، نسبت به پیامدهای انسانی این روند ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت سازمان ملل برای اسکان، تأمین معیشت و رسیدگی به نیازهای بازگشت‌کنندگان شد.

وی همچنین از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درخواست کرد برای حل مشکلات حقوقی شهروندان افغانستانی فاقد مدارک هویتی، اقدامات مؤثرتری انجام دهد.

بر پایه آمار منتشرشده، از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغان از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر ظرفیت‌های انسانی و خدماتی افغانستان وارد کرده است.

نمایندگان سازمان ملل نیز در این دیدار ضمن تأکید بر ادامه حمایت از مردم افغانستان، اعلام کردند که این نهاد از اخراج اجباری مهاجران افغان حمایت نمی‌کند و بر ضرورت رعایت اصول و موازین بین‌المللی در برخورد با پناهجویان تأکید دارد.

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