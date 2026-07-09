به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین مومنی ظهر امروز در محفل عزاداری امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، در حرم بانوی کرامت با تشکر از حضور حماسی مردم در مراسم تشییع رهبر، اظهار داشت: آحاد مردم برگ زرینی در تاریخ رقم زدند و مصداق «شکر نعمت» را به وضوح به نمایش گذاشتند. حضور در تهران و قم و حماسه‌ای که در نجف و کربلا در حال رخ دادن است، در تاریخ بی‌نظیر است. رهبر یک کشور را به کشور دیگر ببرند و با حضور میلیونی مردم تشییع کنند، این همان «بعثت مردم» است که رهبر شهید بارها بر آن تأکید داشتند.

وی حضور چشمگیر مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را درس بزرگی برای کسانی که در جناح‌ها و گروه‌ها فکر مردم را مشوش می‌کنند دانست و افزود: الان بحث حق و باطل است و زمانی که بحث حق و باطل باشد، دیگر جناح و گروه معنا ندارد. مردم با تمام فشارها و مشکلات اقتصادی، با حضور خود، دشمن را به لرزه درآوردند. هر یک از شما مردم، موشک و بمب اتمی بودید که بر سر دشمن فرود آمدید.

سخنران حرم مطهر با تشکر از زحمات خادمان و مسئولین در امر تشییع رهبر شهید انقلاب در قم گفت: دشمن برنامه‌هایی برای ناامن‌سازی داشت، اما عزیزان امنیتی با تلاش خود، اجازه ندادند این برنامه‌ها عملی شود. این حضور حداکثری مردم، رهآورد شهادت رهبر عزیزمان بود که وحدت کلمه را در جامعه تجدید کرد.

مؤمنی با اشاره به حیات و شهادت پربرکت رهبر شهید، تصریح کرد: قریب به چهل سال برای ما پدری کرد. در سن هشتاد و شش سالگی، به دست پست‌ترین قوم یعنی دشمنان اهل بیت، به شهادت رسید. دو سال قبل رئیس‌جمهور را به شهادت رساندند، سال قبل فرماندهان و سرداران را، اما نتوانستند خللی در این روند ایجاد کنند. رهبر شهید ریل‌گذاری درست کرده بود و این قطار نظام در حال حرکت است.

وی بالاترین ویژگی این بزرگمرد را خداباوری دانست و گفت: آقای شهید ما قبل از ماه رمضان فرمودند: «با مردم با قرآن حرف بزنید». خودش سالک طریق قرآن و سنت بود. او در امور مختلف، از تاریخ اسلام تا تاریخ ایران و غرب، صاحب‌نظر بود. این تسلط، معلول خداباوری و عمل به قرآن بود. هر زمان حرفی می‌زد، با توکل و توسل بود و قبل از هر اقدام مهم، به مشهد یا مسجد جمکران مشرف می‌شد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به تأثیر رهبر شهید در مردم و به ویژه نسل جوان اظهار داشت: حماسه تاریخی تشییع رهبر نشان داد که با وجود همه فشارها و مشکلات، مردم پای اعتقادات خود ایستاده‌اند. شهادت رهبر شهید، نه تنها خللی در نظام ایجاد نکرد، بلکه موج جدیدی از بیداری و شهادت‌طلبی را در نسل جوان به راه انداخت.

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