به دلیل پوشش تشییع رهبر شهید ایران، هدف آزار سیاسی دولت ترامپ قرار گرفتم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مکس بلومنتال، روزنامهنگار آمریکایی و بنیانگذار وبگاه «گرِیزون»، که اخیراً برای پوشش خبری مراسم بدرقه و تشییع حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده بود، از آزار سیاسی دولت دونالد ترامپ پس از بازگشت به آمریکا خبر داد.
بلومنتال در پیامی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از خشم دولت آمریکا از فعالیت رسانهای خود نوشت: من در اقدامی که تنبیهی برای روزنامهنگاری واقعنگر من است، پس از بازگشتم از ایران مورد آزار سیاسی دولت ترامپ قرار گرفتم.
وی افزود: ضبط وسایلم اقدام آشکار ارعاب با هدف بازداشتن من و دیگران از تهیه گزارشهای انتقادی از ایران بود که احتمالاً دلیل این است که بازجوهای من از سازمان گمرک و حفاظت مرزی از من پرسیدند که آیا به زودی برای تهیه گزارش به تهران بازخواهم گشت یا خیر.
وی تصریح کرد: این کارتل مجرمانه تحت تأثیر اسرائیل، بهوضوح به دلیل گزارشهای من از تهران، احساس تهدید میکند؛ جایی که من جمعیت عظیم و واکنش شدید همگانی به ترور (به شهادت رساندن آیتالله سید علی) خامنهای را نشان دادم، جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه غیرنظامیان را از نزدیک افشا کردم و گفتوگوهای صریحی با مقامات، مذاکرهکنندگان و ایرانیان بانفوذ انجام دادم.
به گزارش روزنامه تایمز انگلیس، حضور چهرههای رسانهای و خبرنگاران خارجی تنها به مشارکت آنها در مراسم تشییع محدود نبود، بلکه بخشی از نبرد گستردهتری بر سر تصویر ایران در سایه جنگ بود. این چهرههای بانفوذ شبکههای اجتماعی و رسانهای، ایران را متحد و مقاوم معرفی کرده و رهبر شهید انقلاب اسلامی را به عنوان نماد مقاومت در برابر نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیدند.
حضور آمریکاییها در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، خشم چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را برانگیخت. سباستین گورک، معاون دستیار ترامپ، در بحبوحه درخواستها برای پیگرد قانونی شرکتکنندگان در این مراسم پس از بازگشت، نظری را که به قانون خیانت به آمریکا اشاره داشت، بازنشر کرد.
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