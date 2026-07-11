خطیب جمعه شیعیان غرب کابل خواستار رفع ممنوعیت فعالیت مراکز شیعه شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، خطیب جمعه غرب کابل در مصلای حضرت اباصالح المهدی(ع)، در خطبه‌های نماز جمعه دیروز (۱۹ تیر) خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون تمدن، دو مرکز مهم شیعیان کابل شد.

وی با تأکید بر وظایف حاکمان اسلامی گفت: «حاکمان اسلامی، سردمداران حکومت‌های اسلامی از وظایف‌شان این است که با تمام توان در جهت حمایت از علما و ارائه خدمات بیشتر در عرصه‌های علمی و فرهنگی و در جهت حمایت از مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی، دین و رسالت‌شان را ادا نمایند.»

خطیب جمعه غرب کابل افزود: «در این اواخر متأسفانه یکی از مراکز مهم علمی، آموزشی، فرهنگی و دینی کشور یعنی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در پایتخت کشور کابل بسته شد. این حوزه مبارکه سال‌ها در خدمت علما، جامعه علمی و نسل جوان کشور بوده است و بدون کوچک‌ترین تبعیض و تعصب، در فضای همدلی، برادری و اخوت اسلامی و در یک فضای همدیگرپذیری در اختیار نسل جوان، علما و طلاب کشور قرار داشته است.»

عالمی ادامه داد: «افراد خوبی در آنجا تربیت شدند. طلاب خوبی طی سال‌های گذشته در این مرکز آموزشی علمی و حوزه علمیه پربار تربیت و فارغ‌التحصیل شدند. اما مع‌الاسف در این اواخر بسته شده است که امیدوارم این مشکل برطرف شود.»

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اظهار داشت: «ما با برخی از بزرگان هم در این مورد تماس‌هایی داشتیم، هم حضوری و هم تلفنی، و خیلی از دوستان دیگر و متولیان امور نیز در تلاش و سعی هستند که این مشکل برطرف شود. بعضی از دوستان تا قندهار هم سفر کردند؛ جناب الحاج سید صوفی گردیزی و همکاران‌شان به دیدار هیئت رهبری و مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در قندهار رفتند، ریاست الوزرا هم در اینجا دیده شد، نهادها و مسئولین بلندپایه امارت اسلامی هم در این مورد دیده شدند و صحبت‌هایی با آنها صورت گرفته که امیدوارم إن‌شاءالله این مشکل برطرف شده و سوءتفاهم به‌وجود آمده برطرف شود و این مرکز علمی و آموزشی درش باز شود و باز هم در اختیار جامعه علمی کشورمان و طلاب محترم علوم دینی قرار بگیرد.»

خطیب جمعه غرب کابل همچنین گفت: «و همین‌طور دانشگاه یا پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) و رسانه و تلویزیون تمدن هم که در جهت همدلی، اخوت و برادری اسلامی فعالیت‌ها و نشرات خوبی را در گذشته داشته‌اند، امیدوارم إن‌شاءالله که این مشکل در سطح عموم برطرف شود.»

حجت‌الاسلام عالمی در پایان خطبه با دعا برای وحدت ملی اظهار داشت: «خداوند متعال ملت مسلمان هموطن شیعه و سنی، پشتون و تاجیک، هزاره و ازبک، سادات و قزلباش، بیات و پشه‌ای و اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی و مذهبی را چون همه مسلمان‌اند و افغان، همه را إن‌شاءالله با محوریت دین، شریعت، قرآن، قبله و پیامبر اکرم(ص) متحد و یکپارچه نگه دارد.»

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