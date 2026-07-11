امام جمعه شیعیان مزار شریف: اگر برای تعطیلی مراکز شیعه ابهامی هست با مردم صحبت کنید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید حیدر هاشمی، خطیب نماز جمعه شیعیان مزار شریف، در خطبههای نماز جمعه دیروز (۱۹ تیر) خواهان بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون تمدن و گفتوگوی مسئولین حکومت طالبان با مردم در این رابطه شد.
وی در بخشی از خطبههای خود با اشاره به تعطیلی این دو مرکز مهم شیعی اظهار داشت: «همه میدانیم چند هفتهای است که حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و یکی از رسانههای خوشنام کشور یعنی تلویزیون تمدن به دلایلی فعالیت ندارد. من وظیفه میدانم بر اساس مسئولیتی که دارم، به همه ملت و مسئولان مطرح کنم که امت اسلامی میراث مشترک دارد و آن علم است.»
خطیب نماز جمعه مزارشریف سپس با استناد به آیه قرآن کریم: «﴿قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ بگو: آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ تنها خردمندان پند میگیرند.» به اهمیت علم در قرآن اشاره کرد.
حجتالاسلام هاشمی ادامه داد: «خدا به پیامبر اکرم (ص) فرمود: رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. رسانه و حوزه علمیه از هر که هست، توسط هر کسی که مدیریت میشود، اگر در چارچوب دین، اخلاق و قانون فعالیت کند، این رسانه و این حوزه سرمایه کشور است. اینها قدرت کشورند و تهدید کشور نیستند.»
وی با تأکید بر شرایط کنونی افغانستان گفت: «افغانستان امروز بیش از هر زمان به آرامش و همدلی نیاز دارد. تعطیلی مراکز علمی و فرهنگی اگر طولانی شود میتواند موجب نگرانی بخشی از جامعه شود. بنابراین به عنوان فرزند این سرزمین که نزدیک سه دهه است در این کشور فعالیت دارم، همیشه از عدالت، آرمان و پیشرفت این سرزمین حرف زدم و صحنهها را تجربه کردم. لذا باید این موضوع با گفتوگو حل شود. اگر رایزنی در جریان است به مردم گزارش داده شود. سکوت باعث رخنههایی در جامعه میشود.»
خطیب نماز جمعه مزار شریف در پایان خطبه خطاب به مقامات افزود: «از مسئولان محترم امارت اسلامی به عنوان فرزند این سرزمین تقاضا میکنم اگر درباره این مراکز ابهامی یا اشکالی وجود دارد، از طریق گفتوگوی منصفانه حل نمایند.»
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