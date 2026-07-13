حمایت قاطع جامعه روحانیت شیراز از بیانیه رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، جامعه روحانیت شیراز طی بیانیهای بیانیه حکیمانه اخیر رهبر معظم انقلاب را تبلور عینی حکمت، عزت و مصلحت در ساحت ولایتمداری دانست و از حمایت قاطع از این بیانیه خبر داد.
در متن بیانیه جامعه روحانیت شیراز که دوشنبه ۲۲ تیر از سوی روابط عمومی این جامعه در اختیار رسانهها قرار گرفته، آمده است:
بسم الله قاصم الجبارین
«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»
متنِ بیانیه حکیمانه صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله الامام سید مجتبی حسینی خامنهای-مدّظلّه العالی-مورخ ۱۸تیرماه ۱۴۰۵، تبلورِ عینیِ «حکمت»، «عزت» و «مصلحت» در ساحتِ ولایتمداری است. این نوشتار نه صرفاً یک مرثیهنامه، که منشور بازخوانیِ «مکتب سرخ شهادت» و تبیینِ راهبرد «انتقامِ سخت» است که از عمق جان پیروانِ خطِ امام و رهبری برخاسته و با ادبیاتی فاخر، پیوند ناگسستنی «جهاد اکبر» و «جهاد اصغر» را به تصویر کشیده است.
حمایتِ قاطعِ از این بیانیه، نه تنها حمایت از شخص، بلکه صیانت از اصولی است که در آن، «خونِ شهید» نه یک پایان، که آغازی برای بیداریِ امتهاست. این متن با استناد به مبانیِ اصیل فقهی و کلامی، بهخوبی نشان میدهد که چگونه «حسینیزیستن» در عصرِ حاضر، به ایستادگی بیامان در برابر جبههی استکبار و جنایتکاران تاریخ گره خورده است.
ما بر این باوریم که:
این سخن بهدرستی تأکید میورزد که مطالبهی خون شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم خصوصاً خون مطهر قائد عظیم الشأن شهید حضرت آیت الله العظمی الامام سیدعلی خامنهای(اعلی الله مقامه الشریف) و خاندان مظلوم ایشان، مطالبهای عمومی و فراجناحی است. همانطور که در متن تصریح شده، دستاندرکاران این جنایت باید بدانند که «آرزوی مرگ آرام»، خیالی باطل است و عزم راسخ امتِ اسلام، فراتر از ارادهی اشخاص، تحقق این وعدهی الهی را تضمین میکند.
معرفیِ «آقای شهید ایران» بهعنوان خادمی در جوارِ حضرتِ ثامنالحجج (ع)، بازتابدهندهی الگوی مدیریتی جهادی در نظامِ اسلامی است. این بیانیه، حیاتِ طیبهیِ ایشان را چراغ راه مسئولان قرار میدهد تا در طوفانهای سخت زمانه، استواری و اخلاص را پیشه کنند.
حسن ختامِ این پیام، یادآور پیوند وثیقِ انقلاب اسلامی با مهدویت است. حمایت از این دیدگاه، یعنی تداومِ همان عهدِ ازلی؛ عهدی که در آن، جان دادن در راهِ حق، افتخاری است که نصیب اولیاءِالهی میشود و امتِ ایران، همچنان پاسدار این علمِ برافراشته خواهد ماند.
بنابراین، این متنِ فاخر را نه فقط یک نوشته، که «بیانیهی وفاداری» به آرمانهایِ بلندِ انقلاب اسلامی و سندِ زندهیِ هوشیاری نیروهای انقلابی در برابرِ توطئههای دشمنان میدانیم. جامعه روحانیت شیراز با تمامِ وجود از این رویکرد حماسی که ریشه در معارفِ اهلبیت (ع) دارد حمایت کرده و بر پیمودن همین صراط مستقیم، استوار میماند. ان شاءالله».
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