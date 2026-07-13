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نقش «بدرقه تا بهشت» بر دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
کد مطلب: 1838752
نقش «بدرقه تا بهشت» بر دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز

جدیدترین دیوارنگاره میدان آیینی امام حسین(ع) شیراز با عنوان «بدرقه تا بهشت» که به بدرقه تاریخی و تشییع میلیونی «آقای شهید ایران» اختصاص دارد، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، جدیدترین دیوارنگاره میدان آیینی امام حسین(ع) شیراز با عنوان «بدرقه تا بهشت» رونمایی شد.

این دیوارنگاره با الهام از بدرقه تاریخی و تشییع ده‌ها میلیونی «آقای شهید ایران» طراحی و اجرا شده و جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد.

در بخشی از این اثر هنری، جمله «جمهوری اسلامی ایران حرم است» نقش بسته و شعار «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» نیز به‌عنوان پیام محوری دیوارنگاره، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید دارد.

رونمایی از این دیوارنگاره در ادامه برنامه‌های فرهنگی و هنری شیراز برای پاسداشت یاد و نام «شهید ایران» و بازتاب حضور گسترده مردم در آیین‌های بدرقه و تشییع وی انجام شده است.

حجت کهیاری

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