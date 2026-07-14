به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- عشق و دلدادگی ملت مظلوم و مقتدر عراق به جمهوری اسلامی و مردم و رهبری ایران در روزهای اخیر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در برابر دیدگان جهانیان شگفتی آفرید.

ملت عراق و موکب داران و فرهیخته گان عراقی امسال برنامه های اربعینی خود را با زنده نگه داشتن راه و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای ایران در جنگ ظالمانه اخیر آمریکا علیه ایران اجرا می کنند.

در همین راستا، مرکز مطالعات عراق با مدیریت دکتر محمدصادق الهاشمی از نویسندگان و فرهیختگان عراقی، به مناسبت ایام اربعین امام حسین(ع) موکب فرهنگی شجره طیبه میناب را در کربلای مقدس برپا می کند.

این موکب با هدف آشنا کردن زائران اربعین حسینی با جنایت وحشتاک آمریکا در کشتار ۱۷۲ کودک و دانش آموز این مدرسه در جنگ ظالمانه اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برپا می شود.

همچنین در کنار آشنایی زائران با این فاجعه یاد و خاطره قربانیان این جنایت زنده می شود و بررسی دقیق درباره درد و رنج کودکان بی گناهی که قربانی جنگ ها و تجاوزات آمریکا در طول تاریخ شدند در این موکب برای مخاطبان ارائه می شود.

یادآور می شود؛ این موکب در عراق ، مسیر کربلا- بغداد عمود ۸ برپا می شود.

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