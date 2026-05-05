به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی «بازخوانی اندیشههای سیاسی، دینی و اجتماعی آیتالله سید علی خامنهای» به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه دولتی ایروان در این دانشگاه برگزار شد.
این همایش با پخش کلیپی مستند از زندگی، مبارزات و سیر فکری رهبر شهید و نیز مروری بر ابعاد شخصیتی و فکری آیتالله سید مجتبی خامنهای آغاز شد.
در ادامه، حاضران به احترام شهدای ایران، به ویژه شهدای میناب و قربانیان جنگ تحمیلی، یک دقیقه سکوت کردند؛ اقدامی که فضای مراسم را از یک نشست صرفاً علمی فراتر برده و به بستری برای همدلی انسانی و یادآوری مشترک رنجها و آرمانها تبدیل کرد.
بارسقیان، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه دولتی ایروان در سخنانی ضمن قدردانی از رایزنی فرهنگی ایران، بر اهمیت چنین برنامههایی در توسعه تعاملات علمی و فرهنگی تأکید کرد و این همایش را گامی مهم در آشنایی نسل جوان و نخبگان دانشگاهی با منظومه فکری یکی از تأثیرگذارترین رهبران معاصر دانست. وی همچنین خواستار تداوم برگزاری اینگونه نشستها شد.
در ادامه، شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، با تمرکز بر مفهوم مقاومت در اندیشه آیتالله خامنهای، آن را مفهومی فراتر از سیاست و ریشهدار در فطرت انسانی و مشترک میان ادیان الهی توصیف کرد.
وی تأکید کرد که مقاومت، نه تنها یک کنش سیاسی، بلکه یک کنش دینی-اجتماعی مبتنی بر ایمان و ایستادگی در برابر ظلم است.
سفیر ایران با اشاره به اشتراکات دینی در متون مقدس ادیان مختلف، بر وجود مفهوم مشترک مقاومت در اسلام، مسیحیت و یهودیت تأکید کرد و آن را زمینهساز گفتگوی بین ادیان دانست. وی همچنین «دولت مقاومت» را الگویی حکمرانی معرفی کرد که در برابر سلطهطلبی ایستادگی میکند، اما خود نیز از تجاوز و زیادهخواهی پرهیز دارد و بر پایه صبر، ایمان و عقلانیت استوار است.
وی به سازوکار انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و آن را فرآیندی مبتنی بر رأی و مشارکت از طریق مجلس خبرگان رهبری دانست.
محمد اسدیموحد، رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان، در سخنرانی خود به بررسی راهبردهای صیانت از هویت فرهنگی جوانان در برابر نفوذ فرهنگی غرب در اندیشه آیتالله خامنهای پرداخت و این موضوع را یکی از مهمترین چالشهای ژئوفرهنگی عصر جهانیسازی عنوان کرد.
وی با تفکیک میان جنگ سخت و تهاجم فرهنگی، تأکید کرد که جنگ فرهنگی به صورت نرم و نامحسوس هویت و ذهن انسانها را هدف قرار میدهد.
اسدیموحد، پنج راهبرد کلان در اندیشه آیتالله خامنهای را شامل خودباوری ملی، تقویت خانواده، صیانت از زبان و فرهنگ، استقلال علمی و بهرهگیری از هنر و رسانه تشریح کرد.
وی همچنین «مدل ایمنسازی فرهنگی» را الگویی برای تربیت جوانانی دانست که در برابر تهاجم فرهنگی مقاوم بوده و در عین حال به کنشگران فعال فرهنگی تبدیل میشوند.
وسکانیان، رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان، نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق و بدون پیشداوری از ایران، این کشور را دارای ساختاری پایدار و مقاوم در برابر بحرانها توصیف کرد و بر اهمیت گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی میان ایران و ارمنستان تأکید نمود.
در پایان، پروفسور خاچاطوریان، رئیس بخش مطالعات دینی دانشکده الهیات، نیز به بررسی تحلیلی شخصیت و نقش تاریخی آیتالله خامنهای پرداخت.
