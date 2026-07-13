به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی، کابینه بنیامین نتانیاهو در وضعیتی بحرانی برای جمعآوری آرای صهیونیستها تلاش میکند. دولت مستقر در راستای جلب رضایت پایگاههای رای خود، مجموعهای از تصمیمات امتیازآور اقتصادی را برای شهرکنشینان صهیونیست اتخاذ کرده و همزمان محدودیتهای قانونی را برای افرادی که از حضور در ارتش سر باز میزنند، به شکل چشمگیری کاهش داده است.
در همین چارچوب، کمیسیون امنیت در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) با پیشنویس قانونی موافقت کرده است که بر اساس آن، اقدامات تنبیهی و مجازاتها علیه «حریدیها» که از خدمت در ارتش خودداری کردهاند، به حالت تعلیق درمیآید. علاوه بر این باجدهی نظامی، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو نیز بستههای معافیت و بخشودگیهای مالیاتی ویژهای را برای شهرکنشینان صهیونیست تصویب کرده است تا رضایت آنان را در صندوقهای رای جلب کند.
این تصمیمات و باجدهیهای آشکار سیاسی، موجی از انتقادات شدید را از سوی چهرههای سیاسی درون رژیم صهیونیستی علیه کابینه نتانیاهو برانگیخته است. منتقدان، رژیم را به قربانی کردن ساختار نظامی و مالی رژیم در راه منافع شخصی و بقای سیاسی متهم میکنند.
تلاشهای کابینه صهیونیستی برای بقا در حالی شدت گرفته است که جدیدترین نظرسنجیها در سرزمینهای اشغالی از افت شدید محبوبیت دولت مستقر خبر میدهند؛ بهطوریکه حزب «یِشار» به رهبری «گادی آیزنکوت» توانسته است از حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو پیشی بگیرد. این پیشتازی، ضربهای کاری و تازه به موقعیت متزلزل بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات سرنوشتساز ۲۷ اکتبر به شمار میرود.
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