به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنست رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب با ۵۸ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی مخالف، طرح تعلیق بازداشت حریدی‌هایی را که از خدمت سربازی خودداری می‌کنند، در قرائت دوم و سوم به تصویب رساند و این قانون لازم‌الاجرا شد. شارین هاسکل که پیش از رأی‌گیری به همراه دو نماینده دیگر حزب لیکود با این طرح مخالفت کرده بود، پس از تصویب آن از سمت معاونت وزارت خارجه استعفا داد.

هاسکل با انتقاد از این مصوبه اعلام کرد قانون جدید به زیان نظامیان و امنیت رژیم صهیونیستی است و افزود پس از تصویب آن، دیگر نمی‌تواند به حضور خود در دولت ادامه دهد. تاکنون دولت رژیم صهیونیستی واکنشی رسمی به این استعفا نشان نداده است.

بر اساس مفاد قانون، روند جذب حریدی‌ها در ارتش دست‌کم برای هفت ماه متوقف می‌شود و همچنین رسیدگی قضایی به پرونده مشمولان متخلف نیز تعلیق خواهد شد. این قانون در حالی تصویب شده که احزاب مخالف با ثبت شکایت در دیوان عالی، خواستار لغو آن شده‌اند و هم‌زمان احزاب حریدی نیز حمایت خود از ائتلاف حاکم را به پیشبرد قوانین مرتبط با معافیت طلاب مدارس دینی از خدمت نظامی گره زده‌اند.

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