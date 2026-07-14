به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی الخطیب»، نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره مرجع عالیقدر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت ایشان، در مقطعی متفاوت و در نقطه آغازینِ دوران جدیدی از قدرت قرار دارد.
شیخ علی الخطیب در این مراسم که با حضور جمعی از علما برگزار شد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران امروز در حال رقم زدن آغاز دورهای جدید برای تمام جهانیان در مسیر مقابله با غرب و چالشهایی است که این جریانِ تهی از ارزشها و نفاقپرور در دنیا ایجاد کرده است.
وی با اشاره به سیاستهای استکباری واشینگتن افزود: آمریکا و رهبران آن که جز با دروغ و نفاق زندگی نمیکنند، تنها ابزارشان برای سلطه بر جهان، استفاده از زور و قدرت است.
نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پایان با تأکید بر پیوندهای عمیق میان ایران و امت اسلامی خاطرنشان کرد: ریشههای فکری، دینی و اخلاقیِ رهبری ایران، در جان و دلِ ملت ایران و همچنین در میان ملتهای عربی، اسلامی و تمامی ملتهای آزاده جهان تنیده شده است.
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