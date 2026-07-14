به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ الهرمل در پارلمان لبنان با انتقاد از توافق پیشنهادی اخیر، تأکید کرد که این توافق منافع ملی لبنان را تأمین نمیکند و با مخالفت گسترده جریانهای سیاسی روبهرو است. وی تصریح کرد که این توافق «نه تصویب خواهد شد و نه به اجرا درمیآید».
این سخنان در مراسم چهلم شهید عباس وجدی الحاج حسن ملقب به «مختار» در حسینیه شهر حوش النبی در منطقه بقاع مطرح شد؛ مراسمی که با حضور شخصیتهای دینی، سیاسی، اجتماعی و جمعی از مردم برگزار شد. حسین الحاج حسن در سخنان خود با انتقاد از آنچه «امتیازدهی به رژیم صهیونیستی» خواند، پرسید چگونه میتوان از حق لبنان برای پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی، تخریب روستاها، شهادت نیروهای نظامی و امدادی و خسارتهای گسترده به زیرساختها و منابع طبیعی چشمپوشی کرد.
وی همچنین ادعای وجود اجماع ملی بر سر این توافق را رد کرد و گفت احزاب و جریانهای مختلف از جمله حزبالله، جنبش امل، جریان آزاد ملی، جریان المرده، حزب سوسیالیست ترقیخواه، جماعت اسلامی و شماری از نمایندگان و وزیران با آن مخالف هستند. الحاج حسن با مقایسه این توافق با توافق ۱۷ مه، آن را حتی فراتر از آن دانست و تأکید کرد که بهرغم تلاش برخی برای توجیه یا تعدیل مفاد آن، این توافق از نگاه مخالفان قابل پذیرش نیست و امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.
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