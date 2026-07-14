پاسخ ارتش و سپاه به تجاوزات آمریکا؛ حمله به مراکز راهبردی، انهدام پهپاد و هدف قرار گرفتن شناور متخاصم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعلام ادامه تجاوزات آمریکا علیه کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای چندین عملیات پهپادی، موشکی و پدافندی علیه اهداف و مراکز وابسته به ارتش آمریکا در منطقه خبر دادند. بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده، این عملیات در کویت، بحرین و تنگه هرمز انجام شده و در پاسخ به حملات و اقدامات آمریکا صورت گرفته است.

حمله ارتش به مراکز راهبردی آمریکا در کویت و هدف قرار دادن شناور متخاصم

به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی شرارت‌ها و تجاوزات مکرر آمریکا علیه کشورمان، بامداد سه‌شنبه سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش آمریکا در کویت هدف حمله پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به حملات موشکی به برخی مراکز نظامی، با شلیک موشک‌های کروز، یک شناور متخاصم آمریکایی را هدف قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه دشمنان از پایمردی، اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در ادامه راه امام شهیدان و دفاع از حقانیت این سرزمین الهی عبرت بگیرند، اعلام کرد که ضربات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن، طراحی شده و با قدرت ادامه خواهد یافت.

سپاه: دو سوپر نفتکش متخلف در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اطلاعیه شماره ۶ خود اعلام کرد که دو فروند سوپر نفتکش متخلف، پس از بی‌توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، هدف قرار گرفته و از کار افتادند.

در این اطلاعیه آمده است که ساعاتی پیش ارتش آمریکا با تحریک شناورها تلاش کرد تعدادی از آنها را از مسیر غیرقانونی عبور دهد. به گفته سپاه، دو سوپر نفتکش با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به هشدارها، عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده را ترجیح دادند و در نتیجه مورد اصابت قرار گرفتند.

سپاه همچنین تأکید کرد که همکاری با دشمن متجاوز و عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده، جز پشیمانی، خسارت، تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران انرژی در جهان، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

موج دوم عملیات «نصر۲» علیه پایگاه آمریکا در بحرین

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که در موج دوم عملیات «نصر۲»، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین هدف موشک‌ها و پهپادهای سپاه قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، پس از آنکه ارتش آمریکا در پی رخدادهای شب گذشته در تنگه هرمز، ایستگاه‌های ساحلی و تعدادی از مراکز نظامی در مناطق جنوبی کشور را هدف حمله هوایی قرار داد، رزمندگان نیروی دریایی سپاه در مرحله نخست پاسخ، با رمز «یا لثارات الحسین» این مراکز را مورد حمله قرار دادند.

سپاه در پایان این اطلاعیه تصریح کرد که عملیات مقابله‌به‌مثل ادامه دارد.

انهدام پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از انهدام یک فروند پهپاد آمریکایی MQ1 در تنگه هرمز خبر داد.

بنابر گزارش سپاه نیوز، این پهپاد بامداد سه‌شنبه توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

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