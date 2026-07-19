به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه رای الیوم، در یادداشتی با طرح این پرسش که «دو شاخص اصلی که ثابت میکند آمریکا در ۱۰ روز نخست جنگ علیه ایران شکست خورده چیست؟ و چرا تمرکز حملات بر بمباران پایگاهها، تأسیسات آب و برق در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین پایگاههای هواپیماهای آمریکایی در اردن، سوریه و اقلیم کردستان عراق قرار گرفته است؟» به تشریح دیدگاه خود درباره روند جنگ میان آمریکا و ایران پرداخت.
وی نوشت که از همان روز نخست، نهاد نظامی آمریکا مخالفت آشکار خود را با قصد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای آغاز حمله به ایران در منطقه خاورمیانه با هدف تسلط بر تنگه هرمز و کنترل کشتیرانی بینالمللی در این آبراه نشان داد. فرماندهان نظامی آمریکا بر لزوم پایبندی کامل به مفاد دکترین جدید وزارت جنگ این کشور (پنتاگون) تأکید داشتند؛ دکترینی که بر پرهیز از رویارویی نظامی تا حد امکان تأکید میکند و در صورت اجتنابناپذیر بودن جنگ، خواستار کوتاه، سریع و با کمترین خسارت انسانی و مادی بودن آن است.
به نوشته وی، شمار زیادی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا مخالفت خود را با «بیپروایی ترامپ» و تأثیرپذیری وی از «کارزارهای گمراهکننده اسرائیل» اعلام کردند و این مخالفتها به استعفا یا برکناری شماری از فرماندهان انجامید. تعداد مخالفان این سیاست، چه در ارتش و چه در دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا، به بیش از ۲۵ ژنرال رسیده است.
این تحلیلگر عرب در ادامه مینویسد که ۱۰ روز پس از آنکه ترامپ تفاهم حاصلشده با طرف ایرانی از طریق میانجیهای پاکستانی را نقض کرد و بار دیگر گزینه نظامی را در پیش گرفت، نتایج اولیه این تصمیم در میدان نبرد نشان داده است که ارتش آمریکا «با چشمانی باز» در تلهای افتاده که ایران با دقت طراحی کرده و عنوان آن «جنگ فرسایشی بلندمدت منطقهای» است.
عطوان در ادامه مینویسد که دو شاخص وجود دارد که نشان میدهد ارتش آمریکا تاکنون نتوانسته در این جنگ پیروز شود و در مقابل نیز ارتش ایران شکست نخورده است.
به گفته وی، نخستین شاخص، اذعان وزارت جنگ آمریکا مبنی بر افزایش شمار مجروحان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به ۴۲۷ نفر در طول ۱۰ روز گذشته درگیریها است.
وی دومین شاخص را بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عنوان میکند. سپاه از انهدام دو نفتکش خبر داده که در مسیر جنوبی و غیررسمی تنگه هرمز بر اثر برخورد با مینهای دریایی کارگذاریشده منفجر شدهاند. نیروهای سپاه و شناورهای مسلح آن، چهار نفتکش دیگر را که بدون دریافت مجوز از ایران قصد عبور از این مسیر را داشتند، متوقف کردهاند.
به نوشته عطوان، وزارت جنگ آمریکا درباره ماهیت و میزان وخامت جراحات نیروهای آمریکایی توضیحی ارائه نکرده و همچنین از اعلام وجود کشته در میان نظامیان خودداری کرده است و تنها آمار مجروحان را منتشر کرده است. وی این اقدام را بخشی از یک عملیات حسابشده برای گمراه کردن افکار عمومی آمریکا و پنهان نگه داشتن واقعیتها میداند؛ زیرا به اعتقاد او، دولت آمریکا از حساسیت این موضوع و نقش آن در برانگیختن خشم افکار عمومی، همانند آنچه در جنگهای عراق، افغانستان و ویتنام رخ داد، آگاه است.
عطوان در ادامه مینویسد که آنچه مسلم است، هیچ جنگی بدون کشته، مجروح، آسیب به شناورها و سرنگونی هواپیماهای جنگی و پهپادها نیست. فرماندهی اصلی ارتش آمریکا سقوط ۳۵ فروند هواپیمای بالثابت آمریکایی را پذیرفته که در میان آنها یک فروند جنگنده بسیار پیشرفته F-۱۵، هواپیماهای سوخترسان هوایی و همچنین هواپیماهای هشدار زودهنگام آواکس که برای شناسایی و رصد هواپیماها از فاصله دور به کار گرفته میشوند، وجود دارد که ارزش هر یک از این هواپیماها ۳۰۰ میلیون دلار یا بیشتر است.
وی سپس به دومین شاخص، یعنی وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، میپردازد و مینویسد که اعلام خبر انهدام یا آسیب دیدن دو نفتکش و توقیف چهار نفتکش دیگر در عملیات سپاه پاسداران، تأییدی بر اعلام این نهاد درباره بسته شدن کامل تنگه هرمز و توقف کشتیرانی در این آبراه است؛ به گونهای که حتی یک قطره نفت نیز از این مسیر عبور نکرده است. عطوان این موضوع را مغایر با اظهارات دونالد ترامپ میداند.
این تحلیلگر در ادامه مینویسد که اگرچه ارتش آمریکا چندین زیرساخت غیرنظامی ایران از جمله پلها، نیروگاهها و خطوط راهآهن، بهویژه در شهرها و جزایر جنوبی این کشور را هدف حملات خود قرار داده و خسارتهای گستردهای به آنها وارد کرده است، بهگونهای که برخی از این تأسیسات به طور کامل از مدار فعالیت خارج شدهاند، اما در مقابل، پاسخ ایران نیز به سرعت انجام شد.
عطوان نوشته است که ایران بیشتر پایگاههای آمریکا در ساحل غربی خلیج فارس را هدف قرار داده و علاوه بر حمله به نیروگاههای برق و تأسیسات آبشیرینکن در این منطقه، دامنه اهداف نظامی خود را نیز گسترش داده است. در کنار پایگاه العدید قطر، پایگاههای آمریکایی در کویت، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکا و مراکز اطلاعات نظامی این کشور در اردن و اقلیم کردستان عراق نیز در فهرست اهداف قرار گرفتهاند.
عطوان در ادامه یادداشت خود مینویسد: «ما به این گفته ایمان داریم که "رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون"؛ چراکه هر کس به چهره دونالد ترامپ که به تحریک رژیم صهیونیستی کشورش را وارد این جنگ کرد، نگاه کند، بهخوبی درمییابد که منظور ما چیست. چهره او رنگ باخته و لحن صدایش در مقایسه با روزهای آغاز جنگ، بازتابدهنده ناامیدی عمیق و شوک ناشی از تحولات اخیر است.
وی در ادامه آورده است که آمریکا همه جنگهای خود در خاورمیانه، از عراق گرفته تا افغانستان، را با شکست پشت سر گذاشته و جنگ با ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. ایران، برخلاف افغانستان و عراق، کشوری در آستانه توان هستهای است و بزرگترین و قدرتمندترین ارتش منطقه را در اختیار دارد. ایران همچنین پیشرفتهترین موشکها، پهپادها، زیردریاییها، یگانهای موسوم به «گردانهای عنکبوت» و هزاران مین دریایی را در داخل کشور تولید میکند و به واردات تسلیحات وابسته نیست.
به اعتقاد عطوان، حملات موشکی و پهپادی ایران علیه رژیم صهیونیستی، چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه پیش از آن، مهمترین شواهدی است که ادعاهای او را تأیید میکند.
...............
پایان پیام/
نظر شما