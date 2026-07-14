پاسخ یمن به حملات عربستان ادامه دارد؛ مقابله پدافندی در صعده و افشای چراغ سبز ترامپ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع یمنی از مقابله پدافند هوایی این کشور با هواپیماهای جنگی متخاصم در آسمان استان صعده خبر دادند؛ رخدادی که در ادامه تنش‌های اخیر میان عربستان و یمن و پس از حملات هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعا روی داده است.

همزمان، پایگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که حملات عربستان به یمن با چراغ سبز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، انجام شده است. بر اساس این گزارش، ترامپ موافقت و حمایت خود را از اقدام محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای انجام حملات پرخطر علیه انصارالله یمن اعلام کرده است.

این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که ائتلاف عربستان در چندین نوبت فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حملات هوایی قرار داد.

حمله متقابل یمن به فرودگاه ابها

در پی حملات عربستان، نیروهای مسلح یمن از حمله به فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان خبر دادند و تأکید کردند که حمله به فرودگاه صنعا بی‌پاسخ نخواهد ماند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد این عملیات با استفاده از چند موشک بالستیک و پهپاد انجام شد و با موفقیت به اهداف خود دست یافت.

وی افزود که عربستان با چند حمله هوایی، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داد تا این فرودگاه را به روی پروازهای بشردوستانه حامل بیماران و افراد گرفتار ببندد. به گفته وی، نیروهای یمنی نیز برای مقابله با این حملات با جنگنده‌های عربستان درگیر شدند.

هشدار انصارالله و برگزاری تجمعات مردمی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با بیان اینکه عربستان مسئولیت کامل پیامدهای حمله به فرودگاه صنعا را بر عهده دارد، اظهار داشت این اقدام در خدمت دشمن صهیونیستی و آمریکایی است و پیامدهایی در پی خواهد داشت.

وی همچنین بر ادامه موضع انصارالله در مقابله با تجاوز و تلاش برای رفع محاصره یمن تأکید کرد و از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواست تا تا زمان لغو محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، از عبور از حریم هوایی عربستان خودداری کرده و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.

یحیی سریع همچنین از ایران به دلیل کمک به رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا و انجام پروازهای بشردوستانه از مبدأ و به مقصد این فرودگاه قدردانی کرد.

همزمان، تجمعات گسترده مردمی در شماری از استان‌های یمن در محکومیت حملات عربستان، حمایت از نیروهای مسلح یمن و قدردانی از موضع ایران در شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا برگزار شد.

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