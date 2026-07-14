به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتورهای آمریکایی خواستار انتشار نتایج تحقیقات درباره حمله مرگبار ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه در ایران شدند؛ حملهای که بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم را به شهادت رساند و توجه جهانی را بهعنوان «جنایت جنگی» به خود جلب است.
طبق گزارش رویترز، بیش از ۲۰ عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا به رهبری کرستن جیلیبرند، در نامهای خطاب به دولت دونالد ترامپ خواستار آن شدند که ارتش آمریکا هرچه سریعتر تحقیقات خود درباره حمله ۲۸ فوریه به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب را به پایان رسانده و نتایج آن را به کنگره و افکار عمومی ارائه کند.
این درخواست در حالی مطرح شده است که رویترز پیشتر گزارش داده بود تحقیقات اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان میدهد نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد مسئول این حمله مرگبار بودهاند. سناتورها تأکید کردهاند هیچ دلیلی برای محرمانه نگه داشتن گزارش این حادثه وجود ندارد و وزارت دفاع آمریکا باید درباره علل وقوع این حمله و اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از تکرار آن شفافسازی کند.
در نامه سناتورهای آمریکایی نیز تصریح شده است که در صورت تأیید نتایج تحقیقات، این حادثه بزرگترین کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا از زمان بمباران پناهگاه العامریه عراق در سال ۱۹۹۱ خواهد بود؛ حملهای که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی را به کام مرگ کشاند.
بر اساس ادعای رویترز، مسئولان آمریکایی در انتخاب هدف، ظاهراً از اطلاعات اطلاعاتی قدیمی استفاده کرده بودند. همچنین فرمانده سنتکام با ادعای اینکه موقعیت مدرسه در نزدیکی یک پایگاه موشکی ایران بوده اذعان کرده است که بررسی این پرونده، پیچیدگیهای زیادی دارد!
با وجود این، دونالد ترامپ درباره مسئولیت ارتش آمریکا در این حمله ابراز تردید کرده و مدعی شده است هیچ مدرکی ندیده که ثابت کند موشک شلیکشده متعلق به آمریکا بوده است.
در پایان، سناتورهای آمریکایی از وزارت دفاع این کشور خواستهاند علاوه بر انتشار نسخه غیرمحرمانه گزارش تحقیقات، برنامهای مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی ارائه کند و درباره نحوه کشته شدن غیرنظامیان، پاسخ روشنی به کنگره، افکار عمومی آمریکا و خانواده قربانیان بدهد.
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