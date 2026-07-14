ترامپ با وجود مخالفت کنگره بر ادامه عملیات نظامی علیه ایران تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به کنگره آمریکا اعلام کرد که از هفتم ژوئیه، عملیات نظامی علیه ایران از سر گرفته شده است. وی این تصمیم را در چارچوب مسئولیت خود برای حفاظت از شهروندان، امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد قانون اختیارات جنگی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا پیش از دریافت مجوز کنگره، برای مدت محدودی عملیات نظامی را ادامه دهد.

ترامپ همچنین با اشاره به تحولات اخیر، ایران را به هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز متهم کرد و مدعی شد به همین دلیل دستور انجام حملات جدید و تشدید فشارها علیه تهران، از جمله ادامه عملیات نظامی و محاصره بنادر ایران را صادر کرده است. وی در عین حال گفت که مسیر دیپلماسی همچنان به‌طور کامل بسته نشده و امکان دستیابی به راه‌حل سیاسی همچنان وجود دارد.

این تصمیم با واکنش منفی شماری از قانون‌گذاران آمریکایی مواجه شده است. منتقدان، از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، تأکید دارند که ادامه جنگ بدون مجوز کنگره با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و دولت ترامپ اختیارات رئیس‌جمهور را به‌گونه‌ای موسع تفسیر کرده است. این در حالی است که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیش‌تر نیز خواستار پایان مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی علیه ایران شده بودند.

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