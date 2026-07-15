به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فایننشالتایمز با استناد به دیدگاه شماری از کارشناسان آمریکایی گزارش داد که ادامه حملات علیه ایران تاکنون دستاورد راهبردی روشنی برای واشنگتن نداشته و سیاست «تشدید تنش برای کاهش تنش» نیز به نتیجه نرسیده است.
این روزنامه همچنین هشدار داد که تداوم درگیری، علاوه بر فرسایش تجهیزات و سامانههای دفاعی آمریکا، توان نظامی این کشور را برای تمرکز بر دیگر مناطق جهان کاهش خواهد داد.
این گزارش همچنین به نگرانیهای سیاسی ناشی از ادامه جنگ پرداخت و نوشت که افزایش بهای نفت و سوخت، همراه با احتمال طولانی شدن درگیری، میتواند بر موقعیت داخلی ترامپ و جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای تأثیر منفی بگذارد. به نوشته فایننشالتایمز، در چنین شرایطی، دولت آمریکا ممکن است ناچار شود به جای اهداف اولیه خود، تنها بر بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس تمرکز کند.
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