به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - سیدعلی موسوی» فرزند شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، شامگاه (چهارشنبه) در یادواره شهدای زن همدان با محوریت تجدید عهد با رهبر شهید ایران و خانواده‌های معظم شهدا که در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار شد، اظهار داشت: رهبر شهید ایران در همان روزهای نخست تجاوز دشمن، با وجود هشدار برخی اطرافیان درباره احتمال شناسایی و مخاطرات امنیتی، بر انتشار فوری پیام تلویزیونی خود اصرار داشت تا مردم بدانند نیروهای مسلح در کنار آنان هستند و ملت ایران در دفاع از کشور تنها نخواهد ماند.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه، افزود: شما در روزهای سخت میدان را خالی نکردید و با ایستادگی خود، آرامش را به کشور بازگرداندید. شهدا نیز در تمام این مسیر همراه ملت بودند و هر زمان احساس خستگی کردید، بدانید که آنان در کنار شما حضور دارند.

فرزند شهید سپهبد موسوی با اشاره به دوران پس از شهادت پدرش گفت: پیکر شهید موسوی حدود یک ماه پس از شهادت همچنان در محل حادثه باقی مانده بود و این خود نشان‌دهنده مظلومیت شهدا و استمرار همراهی آنان با ملت ایران است.

وی ادامه داد: آنچه در محل شهادت رهبر شهید ایران، شهید موسوی و دیگر یارانشان رقم خورد، یادآور صحنه‌هایی از عاشورا و کربلا بود و این حقیقت باید سینه به سینه برای نسل‌های آینده روایت شود.

موسوی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها، انسجام ملت ایران را خدشه‌دار کند. چه کسانی که بدون تدبیر مردم را به جنگ‌طلبی متهم می‌کنند و چه کسانی که بدون توجه به مصالح کشور، تنها بر مذاکره تأکید دارند، اگر مراقب نباشند، به وحدت ملی آسیب خواهند زد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از شهید سپهبد موسوی اظهار داشت: پس از انتصاب پدرم به فرماندهی کل ارتش در سال ۱۳۹۵، ایشان نقل کردند که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آنان فرموده بودند ارتش باید برای رویارویی با آمریکا همواره آماده باشد؛ زیرا دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی پایان‌پذیر نیست.

فرزند شهید سپهبد موسوی افزود: راهبرد جمهوری اسلامی در برابر آمریکا، راهبرد مقابله با دشمن است، اما تاکتیک‌ها ممکن است متناسب با شرایط تغییر کند؛ گاهی مقابله مستقیم، گاهی نبرد نیابتی و گاهی نیز مذاکره، هرچند تجربه نشان داده است که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و مذاکره دستاورد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی نداشته است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر بیان کرد: پدرم معتقد بود ممکن است در برخی عملیات‌ها ضعف یا قوت‌هایی وجود داشته باشد، اما در سطح راهبردی، ملت ایران در برابر دو قدرت هسته‌ای ایستادگی کرد و آنان را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد؛ بنابراین ملت ایران باید خود را پیروز این میدان بداند.

موسوی تأکید کرد: رئیس‌جمهور آمریکا با شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، پدر جبهه مقاومت را از ما گرفت، با شهادت شهید موسوی، پدر نیروهای مسلح را هدف قرار داد و با شهادت رهبر شهید ایران، امت اسلامی را داغدار کرد؛ از این رو ملت ایران این دشمنی را فراموش نخواهد کرد.

وی با اشاره به سخنان شهید موسوی درباره مقاومت گفت: استکبار جهانی همواره ملت ایران را میان «مرگ با عزت» و «زندگی با ذلت» قرار داده است و همان‌گونه که شهید موسوی تأکید داشت، مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش به مراتب سنگین‌تر است.

فرزند شهید سپهبد موسوی همچنین با اشاره به حوادث سال گذشته خاطرنشان کرد: برخی اتفاقات و خطاهای محاسباتی، زمینه‌ساز جسارت دشمن برای تجاوز به کشور شد و لازم است جوانان با درس گرفتن از گذشته، اجازه تکرار چنین اشتباهاتی را ندهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از رهبر شهید ایران گفت: ایشان همواره بر احترام به پدر و مادر تأکید داشتند و حتی از من می‌پرسیدند که آیا به دیدار پدرم رفته‌ام یا خیر. رهبر شهید معتقد بودند هرچه دارند از احترام به پدر و مادر و دعای خیر آنان است.

موسوی در پایان با توصیه به جوانان متذکر شد: اگر می‌خواهید در آینده سربازان شایسته اسلام و ایران باشید، احترام به پدر و مادر را سرلوحه زندگی خود قرار دهید و راه شهدا را با بصیرت، وحدت و استقامت ادامه دهید.

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