به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش اعلام کرد پهپادهای انهدامی ارتش ساعاتی قبل در مرحله چهاردهم عملیات «صاعقه»، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و همچنین ساختمانهای ستاد، انبارهای مهمات و چند پل ارتباطی این نیروها در پایگاه علیالسالم کویت را هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، اردوگاه العدیری از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی به شمار میرود و پایگاه علیالسالم نیز یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس محسوب میشود.
روابط عمومی ارتش همچنین اعلام کرد در ادامه این حملات، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته است.
پایگاه هوایی الازرق اردن به دلیل موقعیت راهبردی، زیرساختهای گسترده، استقرار تجهیزات نظامی مدرن و سرمایهگذاری کلان آمریکا، از پایگاههای حیاتی ایالات متحده به شمار میرود و نقش مهمی در کنترل منطقه و پشتیبانی از عملیاتهای نظامی آمریکا در غرب آسیا ایفا میکند.
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