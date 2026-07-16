به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، به شرح و تبیین حکمت چهل‌وچهارم نهج‌البلاغه پرداخت که در آن امیرالمؤمنین(ع) چهار ویژگی را برای نیک‌بختی انسان برشمرده‌اند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) چهار ویژگی انسان خوشبخت را برشمرد و اظهار داشت: اولین ویژگی یاد مرگ و معاد است که اگر به درستی درک شود، نه تنها انسان را افسرده نمی‌کند، بلکه به زندگی جهت، هدف و حرکت می‌بخشد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «هر کس در شبانه‌روز بیست بار از مرگ یاد کند، اگر شهید نشود با شهدا محشور خواهد شد»، بر نقش یاد معاد در ایجاد نشاط و پویایی در زندگی تأکید کرد.

طباطبایی‌نژاد افزود: انسان معاداندیش، همواره برای رسیدن به بهشت و گریز از دوزخ برنامه‌ریزی می‌کند و این برنامه‌ریزی موجب می‌شود که تمام حواشی از ذهنش کمرنگ شده و به مقام اخلاص که در قرآن از آن یاد شده، دست یابد.

استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به روایت معروف پیامبر(ص) درباره زنگار گرفتن دل‌ها، تصریح کرد: دو چیز دل‌ها را صیقل می‌دهد؛ اول تلاوت قرآن و دوم یاد مرگ. نشستن و تفکر درباره مرگ و آخرت، دل را زلال کرده و غبارهای آن را کنار می‌زند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در بخش دیگری از سخنان خود به دومین ویژگی انسان سعادتمند یعنی «عمل برای روز حساب» پرداخت و تأکید کرد: رسیدن به هر کمالی، چه دنیوی و چه اخروی، بدون تحمل رنج و سختی ممکن نیست. امام شهید ما نیز با تحمل شش بار زندان، شکنجه، تبعید، جنگ، تهمت، جانبازی و در نهایت شهادت، به جایگاهی رسید که بزرگترین تشییع جنازه تاریخ برای او برگزار شد.

طباطبایی‌نژاد سومین ویژگی را «قناعت به مقدار کفاف» دانست و افزود: قناعت به انسان آزادگی می‌بخشد. رهبران الهی و شهیدان ما به خاطر قناعت و دوری از حرص، هرگز در برابر زورگویان سر خم نکردند و ایستادگی کردند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در پایان چهارمین ویژگی یعنی «رضایت از خدا» را تبیین کرد و گفت: انسان زمانی از خدا راضی است که پشت‌پرده حوادث را ببیند و بداند هر درد و مصیبتی که از جانب خدا می‌رسد، در دل خود درمان دارد. امام حسین(ع) در روز عاشورا که هرچه مصیبت سنگین‌تر می‌شد، چهره مبارکشان گشاده‌تر می‌گشت و این رضایت ناشی از اعتماد کامل به خداوند بود.