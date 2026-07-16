چهار نوع مرگ از دیدگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی پیش از ظهر امروز در محفل شرح آیات قران کریم در حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین مراتب چهارگانه مرگ از منظر قرآن کریم با محوریت قیام عاشورا پرداخت.

سخنران حرم مطهر در ابتدای سخنان خود با اشاره به تجلی قرآن در قیام عاشورا، گفت: امام حسین(ع) از ابتدای حرکت از مدینه، آیه ۲۱ سوره قصص را تلاوت فرمودند و در طول مسیر و در روز عاشورا نیز همواره تلاوت قرآن داشتند. حتی پس از شهادت، سر مقدس امام بر فراز نیزه‌ها قرآن تلاوت می‌کرد.

وی افزود: عقیله بنی‌هاشم در مجلس شام با تلاوت پنج آیه قرآن، از جمله آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران که مقام شهدا را تبیین می‌فرماید، به یزید فهماند که شهادت، پایان کار نیست و شهدا نزد خداوند روزی می‌خورند.

خورشیدی در ادامه با بیان اینکه قرآن چهار نوع مرگ را برای انسان ترسیم کرده است، به تبیین هر یک پرداخت و اظهار داشت: نخستین نوع، مرگ سیاه است که مخصوص ستمگران و ظالمانی است که با صورت‌های سیاه از دنیا می‌روند. این همان مرگ فرعونیان عصر ماست که با وجود جنایات بیشمار در آخرت با سیاه‌رویی مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: دومین نوع، مرگ زرد یا شرمسارانه است؛ این گروه، حق و باطل را تشخیص داده‌اند اما به وظیفه خود به درستی عمل نکرده‌اند و اعمالشان آمیخته با خوب و بد است و سرنوشتشان به مشیت الهی واگذار شده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه بیان کرد: سومین نوع مرگ، مرگ سفید است؛ کسانی که در زندگی دقت می‌کنند، مراقب گفتار و رفتار خود هستند و آبروی افراد را حفظ می‌کنند، با صورتی سفید و درخشان از دنیا می‌روند و این خود مقامی والاست.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: چهارمین و بالاترین مرتبه، مرگ سرخ یا شهادت است. شهادت، بالاترین درجه است؛ چرا که شهید با جان و خون خود، جاودانه می‌شود و همه وجود خود را آگاهانه و عالمانه در راه خدا فدا می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند «من منتظر شهادتم» و سیره امام شهیدمان که همواره این مرتبه را از خدا طلب می‌کرد، بر لزوم انتخاب بهترین نوع مرگ توسط خود انسان تأکید کرد.

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