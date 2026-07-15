به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایینژاد در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، به شرح و تبیین حکمت صد و بیست و سوم نهجالبلاغه پرداخت که در آن امیرالمؤمنین(ع) چهار ویژگی را برای نیکبختی انسان برشمردهاند.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند: «طوبی لِمَنْ ذَلَّ فِی نَفْسِهِ، وَ طَابَ کَسْبُهُ، وَ صَلَحَتْ سَرِیرَتُهُ، وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ»، به تبیین نخستین ویژگی یعنی «تواضع در دل» پرداخت و اظهار داشت: خوش به حال کسی که در دل خود متواضع باشد و خودبینی، تکبر و غرور در وجودش راه نداشته باشد.
وی با استناد به آیه ۶۳ سوره فرقان که میفرماید «وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْنًا»، تصریح کرد: اولین ویژگی بندگان خاص خدا، راه رفتن متواضعانه بر زمین است و انسان متکبر هرگز به عظمت خلقت پروردگار نمیرسد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به توصیه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر که فرمودند: «إِذَا أَعْجَبَتْکَ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِکَ، فَانْظُرْ إِلَی عَظَمَةِ مَلَکِ اللَّهِ فَوْقَکَ»، افزود: انسان باید با نگاه به عظمت آفرینش خداوند، کوچکی خود را درک کند و هرگز دچار خودبزرگبینی نشود.
وی با بیان پنج دلیل از کلام امیرالمؤمنین(ع) برای اینکه چرا انسان با وجود کرامت الهی، «مسکین» نامیده شده است، گفت: پشهای که انسان را بیخواب میکند، یک جرعه آب که میتواند او را بکشد، بوی بد بدن پس از فعالیت کم، دهها عیب پنهان و مخفی بودن زمان مرگ، همه دلایلی هستند که انسان را از تکبر بازمیدارند.
طباطبایی نژاد در ادامه دومین ویژگی را «پاکی کسب و روزی حلال» دانست و با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: عبادت همراه با حرامخواری، مانند بنایی است که بر روی شن و ماسه بنا شده باشد و در روز قیامت، اعمال چنین افرادی حبط و نابود میشود.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند: «کسانی که نماز میخوانند اما بر سر سفره حرام مینشینند، اعمالشان حبط میشود»، بر نقش حرامخواری در تغییر مسیر انسان تأکید کرد و افزود: حرامخواری باعث میشود انسان گوشش برای شنیدن موعظه و حق ناشنوا باشد.
سخنران حرم مطهر در ادامه به سومین ویژگی یعنی «پاکی باطن و دل» پرداخت و با اشاره به آیه ۸۹ سوره شعراء، گفت: در روز قیامت، تنها چیزی که به کار انسان میآید، دل سالم و پاک است.
وی با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) و آینهای که یکی از رفقای قدیمیاش برای او هدیه آورد، افزود: بهترین سوغاتی که انسان برای خدا میبرد، دلی آینهگونه است که در آن خودنمایی و خودخواهی نباشد؛ دلی که فقط زیبایی خدا را نشان دهد.
طباطبایی نژاد چهارمین ویژگی را «خوشاخلاقی» دانست و با اشاره به روایتی از حضرت موسی(ع) بر اهمیت خوشرفتاری با پدر، مادر و همسر گفت: خداوند در آیات متعدد قرآن به مردان دستور داده با همسران خود به معروف و نیکی رفتار کنند؛ زیرا خوشاخلاقی در خانواده، از اصول غیرقابل تغییر دین ماست.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تمسک به چهار ویژگی تواضع، حلالخوری، پاکی دل و خوشاخلاقی، بر ضرورت بهرهمندی از این آموزههای علوی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
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