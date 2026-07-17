تقسیم تاریخ مشهد به دوره قبل و بعد از شهادت و عهد امت با امام شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ رخداد تشییع مهیب پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنان علاوه بر مشهد، ناظران را نیز متحیر داشته است و سخن درباره آن ادامه دارد.
مشهد شهری است که به دلیل وجود حرم نورانی امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام، در مناسبتهای مختلف شاهد حضور میلیونی زائرین و مسافرین از داخل و خارج از ایران است. نوروز و آیین تحویل سال، شب و روز میلاد امام رضا(ع) و همچنین ایام دهه پایانی ماه صفر و شهادت ثامن الحجج(ع) و یا تابستانها مجموعا میلیونها زائر، و گاه همزمان به مدت چند روز در مشهد حضور دارند. با این وجود مردم مشهد و بسیاری از ناظران که در مراسم بدرقه پیکرهای رهبر شهید امت و خانواده ایشان حضور داشتند تأکید میکنند هیچگاه چنین جمعیتی را به چشم ندیده بودند.
آنطور که دستگاههای خدمترسان مشهد مانند شهرداری، آستان قدس رضوی و استانداری میگویند، بیشترین برنامهریزی در مناسبتهای ملی یا مذهبی برای این رویداد سترگ انجام شده است. تشکیل دهها کمیته و کارگروه در نهادهای مختلف بخشی از تلاشهای انجام گرفته برای استقبال، بدرقه و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بوده است.
وداع با قائد شهید امت در مشهد در روز پنجشنبه هفته گذشته، رخدادی فراملی و بینالمللی بود که بار دیگر نام مشهد و جایگاه ویژه پایتخت معنوی ایران و یکی از مهمترین زیارتگاههای اسلامی را در سطح جهان اسلام مطرح کرد.
به این مناسبت صدها میهمان خارجی اعم از اندیشمندان، صاحبنظران، نمایندگان ادیان و مذاهب و فعالان رسانهای، سیاسی و اجتماعی از کشورهای مختلف عازم مشهد شده بودند و در مراسم حضور داشتند.
اما آنچه در این رخداد عظیم ملی و بینالمللی بیش از هر چیز جلوهگر شد، ایمان زلال مردم ایران و شیعیان منطقه بود که در قالب ابراز ارادت و سوگواری به مرجع عالیقدر خود مشاهده شد. جلوههای این مسئله آنچنان فراوان و وسیع بود که با اطمینان میتوان گفت با وجود حضور صدها خبرنگار و تصویربردار، تنها اندکی از آن به چشم آمد و در مقابل دیدگان داخل و خارج قرار گرفت.
آنچه در مشهدالرضا رخ داد به واقع بعثت دیگری بود که همان ملت مبعوث شده با عنایت و هدایت الهی آفریدند. همانطور که قائد شهید گفته بود ملت ایران درسهای دینی و عاشورایی خود را به خوبی فراگرفته بودند و در این آزمون بزرگ به خوبی اهتمام و توجه خویش را به تعالیم مکتب اهلبیت(ع) نشان دادند و رشدیافتگی ایرانیان و شیعیان را به رخ کشیدند.
اعتماد و باور امام شهید انقلاب به ایمان مردم، جوشش و خیزشی بیسابقه را رقم زد که میتوان از آن به یک جنبش معنوی با ابعاد اجتماعی، سیاسی و اخلاقی یاد کرد که علاوه بر افزودن به قدرت نرم جمهوری اسلامی، ذخیره بزرگی برای اصلاح اجتماعی جامعه ایرانی و جوامع اسلامی دارد.
پیوند خوردن جایگاه حرم امام رضا(ع) با جنبش مردم مبعوث شده در میثاق و تجدید عهد با امام شهید انقلاب اسلامی، ترکیبی متمایز ایجاد کرد که در بستر شهر مشهد جاری شد و در تاریخ و حافظه این شهر ماندگار گردید.
خراسان و شهر مشهد بنا بر موقعیت جغرافیایی و دینی خود در تاریخ ایران و اسلام شاهد رخدادهای بزرگی بوده است که امروز تنها از برخی یاد میشود و بدون شک آیین تشیع مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آیتالله شهید خامنهای یکی از آنها شد.
در تاریخ معاصر مشهد، مراجع بزرگ دیگری هم تشییع شدهاند مانند مرحوم آیتالله العظمی میلانی یا مرحوم آیتالله العظمی سیدعبدالله شیرازی اما آنچه برای آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رخ داد قابل مقایسه با دیگر رویدادهای مشابه نبود.
از زمان شهادت امام رضا(ع) در خراسان و تدفین آن حضرت در دیار طوس، این منطقه جایگاه ویژهای یافت که گرچه دارای فراز و فرود بوده است اما خط سیر آن نشان از رشد و توسعه اعتلاء دارد تا به وضعیت کنونی رسیده است. در این میان دو مقطع حکمرانی صفویه و سپس انقلاب اسلامی جایگاه مشهدالرضا را متحول ساخت و منزلتی دوباره به آن بخشید.
اما برخاستن و قیام آیتالله شهید سیدعلی خامنهای از مشهد و آغاز مبارزات در نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، دوران تازهای برای شهر امام رضا(ع) بوجود آورد که مشهد را به یکی از ارکان انقلاب مردم ایران در قبل از انقلاب و به کانون تعیین کننده در مناسبات ملی در بعد از پیروزی انقلاب سال 57 تبدیل نمود.
در این میان قائد شهید، هم پرچمدار مبارزات مشهد قبل از انقلاب بود و هم توجه خاص به این شهر بعد از انقلاب داشت به گونهای که حضور و سخنرانی در نخستین روز هر سال نو در حرم امام رضا(ع) و بیان راهبردها و سیاستهای لازم برای پیشبرد کشور، موقعیت محوری آن را تثبیت میکرد.
اکنون با آرامیدن آن شهید والا مقام در جوار امام رضا(ع) به عنوان یکی از برترین شخصیتهای تاریخ معاصر جهان اسلام با حضور و بدرقه میلیونها نفر که در قرن بیست و یکم تا امروز بیسابقه بوده است، تاریخ مشهد را میتوان به دوران قبل و بعد از شهادت و عهد امت با خامنهای شهید تقسیم کرد.
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