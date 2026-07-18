شماره ۱۱۷ هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با مجموعهای از مطالب تحلیلی، یادداشتها، گزارشهای خبری و بازتاب رویدادهای مرتبط با فعالیتهای سفارت منتشر شد.
آنچه در این شماره میخوانیم:
- گزیدهای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری(ره) درخصوص «وحدت و اتحاد ملی»
- یادداشت مدیرمسئول: همبستگی ملی؛ نخستین سنگر دفاع از میهن در برابر تهدیدات خارجی
- تحلیل مواجهه امام حسن مجتبی (ع) با پیروان فرق اسلامی و سایر ادیان؛ دکتر مرتضی صانعی؛ استاد حوزه و دانشگاه
- سلمان فارسی؛ تجلی پیوند ایران و اسلام و نقش پارسیزبانان در شکوفایی تمدن اسلامی؛ دکتر مرتضی هاشمپور؛ رئیس انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
- «شهید امام خامنهای؛ رهبر تمدنی در جهان معاصر (بخش چهارم)»؛ نوشتاری از دکتر محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان
- نامه سفیر محترم خطاب به پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان مبنی بر قدردانی از مواضع صریح و قاطع ایشان در خصوص زورگوییهای رژیم آمریکا و حق مسلم جمهوری اسلامی ایران بر دستیابی انرژی صلحآمیز هستهای (در رد ادعای واهی سخنان گستاخانه سفیر آمریکا)
- انعکاس خبری نامه سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به پاپ لئون چهاردهم
- برگزاری مراسم آیینی گرامیداشت سیدالشهدای انقلاب اسلامی قائد عظیمالشان امت اسلام امام خامنهای (ره) و تقارن این مراسم با سالروز شهادت سیدالساجدین امام زینالعابدین(ع) و همچنین برپایی نمایشگاه عکس در حاشیه مراسم مزبور
- جستوجوی حقیقت و مسئولیت انسان؛ خوانشی از «پیام به غرب؛ نامه شهید آیتالله خامنهای (ره) به جوانان اروپا و آمریکای شمالی» از رهگذر سیر یک نوکیش به تشیع؛ جوزپه آیلو؛ پژوهشگر ایتالیایی
- حدیث هفته
- واتیکان در هفتهای که گذشت
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