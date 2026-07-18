شماره ۱۱۷ هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با مجموعه‌ای از مطالب تحلیلی، یادداشت‌ها، گزارش‌های خبری و بازتاب رویدادهای مرتبط با فعالیت‌های سفارت منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

گزیده‌ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری(ره) درخصوص «وحدت و اتحاد ملی»

یادداشت مدیرمسئول: همبستگی ملی؛ نخستین سنگر دفاع از میهن در برابر تهدیدات خارجی

تحلیل مواجهه امام حسن مجتبی (ع) با پیروان فرق اسلامی و سایر ادیان؛ دکتر مرتضی صانعی؛ استاد حوزه و دانشگاه

سلمان فارسی؛ تجلی پیوند ایران و اسلام و نقش پارسی‌زبانان در شکوفایی تمدن اسلامی؛ دکتر مرتضی هاشم‌پور؛ رئیس انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

«شهید امام خامنه‌ای؛ رهبر تمدنی در جهان معاصر (بخش چهارم)»؛ نوشتاری از دکتر محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

نامه سفیر محترم خطاب به پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان مبنی بر قدردانی از مواضع صریح و قاطع ایشان در خصوص زورگویی‌های رژیم آمریکا و حق مسلم جمهوری اسلامی ایران بر دستیابی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای (در رد ادعای واهی سخنان گستاخانه سفیر آمریکا)

انعکاس خبری نامه سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به پاپ لئون چهاردهم

برگزاری مراسم آیینی گرامیداشت سیدالشهدای انقلاب اسلامی قائد عظیم‌الشان امت اسلام امام خامنه‌ای (ره) و تقارن این مراسم با سالروز شهادت سیدالساجدین امام زین‌العابدین(ع) و همچنین برپایی نمایشگاه عکس در حاشیه مراسم مزبور

جست‌وجوی حقیقت و مسئولیت انسان؛ خوانشی از «پیام به غرب؛ نامه شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) به جوانان اروپا و آمریکای شمالی» از رهگذر سیر یک نوکیش به تشیع؛ جوزپه آیلو؛ پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته

واتیکان در هفته‌ای که گذشت

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