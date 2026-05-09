به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره صد و نهم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در صد و نهمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

گزیده ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری(ره) در خصوص بزرگداشت شیخ صدوق(ره)

یادداشت مدیر مسئول: شیخ صدوق، چهره ماندگار آسمان معرفت

شیخ صدوق و سنت مسیحی؛ اقتدار، انتقال دانش و چشم اندازهای وحی در یک نگاه تطبیقی؛ جوزپه ایوو، پژوهشگر ایتالیایی

ملاقات پروفسور دکتر جان پیترو کالیاری، استاد و معاون اجرایی بنیاد پژوهشی فیدس ایت راتیوو ایتالیا به اتفاق همراهان با سفیر ایران در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

برگزاری وبینار تحت عنوان نقش رهبران دینی و اندیشمندان در برقراری عدالت جهانی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و معاونت بین الملل حوزه علمیه قم

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

