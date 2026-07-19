به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی اظهار کرد: کرد: این مناسبت، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های بی‌ادعای کارکنان، مددکاران و همه فعالان حوزه خدمات اجتماعی است؛ افرادی که هر روز با کاهش آلام مردم، امید را به زندگی خانواده‌های بسیاری بازمی‌گردانند.

وی با استناد به آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» گفت: قرآن کریم جامعه اسلامی را بر پایه همکاری در نیکی، همدلی و خیرخواهی بنا می‌کند؛ جامعه‌ای که در آن، بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات دیگران جایگاهی ندارد و هر فرد خود را در برابر رنج همنوعان مسئول می‌داند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» یادآور کرامت ذاتی همه انسان‌هاست؛ اصلی که باید مبنای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی قرار گیرد. بر همین اساس، مأموریت بهزیستی تنها پرداخت مستمری یا ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه حفظ عزت انسان‌ها، توانمندسازی خانواده‌ها، افزایش امید اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر افراد در جامعه است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه خدمت به مردم در فرهنگ اسلامی از برترین عبادت‌ها به شمار می‌رود، گفت: پیامبر اکرم(ص) بهترین مردم را سودمندترین آنان برای مردم معرفی کرده‌اند و این نگاه، خدمت اجتماعی را از یک مسئولیت اداری به رسالتی الهی و انسان‌ساز تبدیل می‌کند.

حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه مأموریت بهزیستی امروز نسبت به گذشته گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است، گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، توانمندسازی افراد دارای معلولیت، کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، توسعه خدمات مشاوره‌ای و گسترش مشارکت‌های مردمی، همگی بخشی از منظومه «رحمت اجتماعی» در جامعه اسلامی هستند.

وی تأکید کرد: تحقق این اهداف تنها با تلاش یک سازمان امکان‌پذیر نیست. خانواده، مسجد، رسانه، خیران، دانشگاه‌ها، گروه‌های مردمی، نهادهای فرهنگی و همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شبکه‌ای از حمایت اجتماعی شکل بگیرد؛ شبکه‌ای که اجازه ندهد هیچ انسان نیازمندی در جامعه احساس تنهایی یا بی‌پناهی کند.

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی خاطرنشان کرد: این مناسبت، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های بی‌ادعای کارکنان، مددکاران و همه فعالان حوزه خدمات اجتماعی است؛ افرادی که هر روز با کاهش آلام مردم، امید را به زندگی خانواده‌های بسیاری بازمی‌گردانند.