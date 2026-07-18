به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با ابنا، حضور تاریخی و بی‌مانند ملت ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز در بازتعریف هویت جمعی ایرانیان دانست و اظهار کرد: شهادت رهبر عزیزمان، اگرچه زخمی عمیق بر دل مردم نشانده است، اما حماسه تشییع ایشان روح تازه‌ای در کالبد آزادگان جهان دمیده؛ روحی که از دل اندوه، اراده می‌سازد و از دل اشک، مسیر آینده را روشن می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند این اندوه و خشم مقدس را به یک قدرت تاریخی تبدیل کند، انسجام ملی است.

امانی با بیان اینکه انسجام ملی صرفاً هم‌صدایی مقطعی در واکنش به یک حادثه نیست، تصریح کرد: انسجام ملی پیوندی عمیق میان مردم، آرمان‌ها و حافظه تاریخی یک ملت است. هنگامی که یک ملت حول انتقام خون یک رهبر، آرمان‌های او و ضرورت تداوم مسیرش به وحدت می‌رسد، مطالبه انتقام از سطح یک احساس فردی یا هیجانی فراتر رفته و به یک مطالبه تاریخی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: این مطالبه در معنای عمیق خود، تنها پاسخ به یک جنایت نیست، بلکه ایستادگی در برابر فراموشی، تحریف و تلاش برای شکستن ستون‌های عزت ملی است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: انتقام خون یک رهبر، اگر در بستر انسجام ملی تعریف شود، دیگر صرفاً یک واکنش نیست، بلکه صورت‌بندی روشن اراده یک ملت برای دفاع از کرامت، استقلال و هویت خویش است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی بیش از آنکه از خشم ملت ایران هراس داشته باشند، از وحدت و بیداری مردم بیم دارند، زیرا انسجام ملی قدرتی ماندگار و تمدن‌ساز است.

امانی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: حفظ مطالبه خون رهبر شهید بیش از هر چیز نیازمند پاسداری از همین انسجام است؛ انسجامی که اجازه نمی‌دهد گذر زمان غبار فراموشی بر حقیقت بنشاند.

وی همچنین ظهور و بروز کامل بعثت یک ملت را در همین چارچوب معنا کرد و افزود: بعثت یک ملت یعنی برخاستن از رخوت، عبور از تفرقه، بازشناسی مأموریت تاریخی و حرکت به سوی افقی بزرگ‌تر.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمان حیات پربرکت خود ملت را هدایت کرد و امروز خون پاک او، ملت را بیدارتر، مصمم‌تر و تاریخی‌تر از گذشته به میدان آورده است. فقدان رهبر شهید پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از خودآگاهی ملی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن اختلافات سلیقه‌ای اظهار داشت: اگر ملت بتواند در این مرحله اختلافات سلیقه‌ای را کنار بگذارد و بر اصول مشترک تکیه کند، خون رهبر شهید نه‌تنها به فراموشی سپرده نخواهد شد، بلکه به سرچشمه‌ای برای احیای سرمایه اجتماعی و قدرت ملی تبدیل می‌شود.

امانی ادامه داد: در چنین شرایطی، مطالبه انتقام از یک شعار به یک راهبرد تبدیل خواهد شد؛ راهبردی برای حفظ عزت، تقویت جبهه داخلی و تثبیت این حقیقت که ملت زنده، هیچ‌گاه پرچم خونخواهی و عدالت‌طلبی را بر زمین نخواهد گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد: انسجام ملی هم ضامن زنده ماندن مطالبه خون رهبر شهید و هم بستر اصلی بعثت دوباره ملت ایران محسوب می‌شود. هرجا وحدت باشد، حافظه تاریخی زنده می‌ماند و هرجا حافظه زنده بماند، راه شهدای جبهه مقاومت و در رأس آنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت. ملت منسجم نه شکست را می‌پذیرد و نه فراموشی را، بلکه از دل مصیبت، حماسه‌ای تازه می‌آفریند.

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