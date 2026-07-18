به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم دولت بلژیک مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی واقع در کرانه باختری اشغالی استقبال کرد.

حماس این اقدام را تصمیمی مهم و همسو با حقوق بین‌الملل دانست و اعلام کرد که این تصمیم می‌تواند در مقابله با گسترش شهرک‌سازی و سیاست‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی مؤثر باشد.

این جنبش همچنین اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند مانعی در برابر تلاش‌ها برای مشروعیت‌بخشی به شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی باشد.

حماس در ادامه از سایر کشورها خواست سیاست‌های مشابهی را در قبال محصولات شهرک‌های اسرائیلی اتخاذ کنند، اقدامات بیشتری برای افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی انجام دهند و از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بین‌الملل و حمایت از حقوق فلسطینیان استفاده کنند

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