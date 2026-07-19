فلسطین در اندیشه و سیره رهبر شهید؛ از آرمان تا راهبرد مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد دعیبس» در یادداشتی نوشت مسئله فلسطین و قدس همواره در مرکز اندیشه و مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشت و ایشان دفاع از ملت فلسطین را وظیفه‌ای دینی، انسانی و اخلاقی می‌دانست. به نوشته وی، رهبر شهید بر این باور بود که وحدت مسلمانان و صیانت از مقدسات اسلامی در گرو حمایت از آرمان فلسطین است و هرگونه عقب‌نشینی در برابر رژیم صهیونیستی، آینده جهان اسلام را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. از همین رو، حمایت از مقاومت را به‌عنوان یک راهبرد عملی و مستمر دنبال می‌کرد.

این نویسنده با اشاره به سخنان رهبر شهید در روز جهانی قدس، تصریح کرد که ایشان همواره فلسطین را «عمیق‌ترین زخم جهان اسلام» توصیف و مسلمانان را به توجه جدی به این مسئله فرا می‌خواند. دعیبس در پایان تأکید کرد که رهبر شهید تا پایان عمر بر حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با پروژه‌های عادی‌سازی پای فشرد و میراث فکری و سیاسی او همچنان الهام‌بخش جریان مقاومت و مدافعان آزادی فلسطین خواهد بود.

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