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فلسطین در اندیشه و سیره رهبر شهید؛ از آرمان تا راهبرد مقاومت

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱
کد مطلب: 1842199
فلسطین در اندیشه و سیره رهبر شهید؛ از آرمان تا راهبرد مقاومت

یک نویسنده لبنانی در یادداشتی با تبیین جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد که فلسطین برای ایشان صرفاً یک موضوع سیاسی نبود، بلکه آرمانی اعتقادی و محور وحدت امت اسلامی و مقاومت در برابر اشغالگری به شمار می‌رفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد دعیبس» در یادداشتی نوشت مسئله فلسطین و قدس همواره در مرکز اندیشه و مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشت و ایشان دفاع از ملت فلسطین را وظیفه‌ای دینی، انسانی و اخلاقی می‌دانست. به نوشته وی، رهبر شهید بر این باور بود که وحدت مسلمانان و صیانت از مقدسات اسلامی در گرو حمایت از آرمان فلسطین است و هرگونه عقب‌نشینی در برابر رژیم صهیونیستی، آینده جهان اسلام را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. از همین رو، حمایت از مقاومت را به‌عنوان یک راهبرد عملی و مستمر دنبال می‌کرد.

این نویسنده با اشاره به سخنان رهبر شهید در روز جهانی قدس، تصریح کرد که ایشان همواره فلسطین را «عمیق‌ترین زخم جهان اسلام» توصیف و مسلمانان را به توجه جدی به این مسئله فرا می‌خواند. دعیبس در پایان تأکید کرد که رهبر شهید تا پایان عمر بر حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با پروژه‌های عادی‌سازی پای فشرد و میراث فکری و سیاسی او همچنان الهام‌بخش جریان مقاومت و مدافعان آزادی فلسطین خواهد بود.

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