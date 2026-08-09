پروژه تحویل سلاح، نقشه آمریکایی-صهیونیستی برای ضربه به امنیت عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الزبیدی، از اعضای چارچوب هماهنگی عراق، امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» به موضوع انحصار سلاح در دست دولت و لزوم شمولیت آن بر تمامی تشکیلات مسلح پرداخت.

الزبیدی تأکید کرد: طرح انحصار سلاح در دست دولت، باید شامل تمامی تشکیلات مسلح، در رأس آن‌ها پیشمرگه و گارد نینوی شود.

وی خاطرنشان کرد: سلاح حشد الشعبی را نمی‌توان خارج از سلطه دولت دانست، زیرا این یک نهاد امنیتی رسمی است که به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند است.

الزبیدی گفت: تعجب‌آور است که پیشمرگه، نیروهای گارد نینوی که در کنار نیروهای ترکیه در اردوگاه زلیکان در بعشیقه حضور دارند، و حزب کارگران کردستان (PKK) که در سنجار مستقر است، مشمول اقدامات انحصار سلاح توسط دولت نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: این طرف‌ها سلاحی خارج از چارچوب دولت در اختیار دارند و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند نیستند.

وی افزود: حشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح پایبند است؛ بنابراین سلاح آن خارج از سلطه دولت محسوب نمی‌شود.

الزبیدی ادامه داد: پروژه تحویل سلاح، یک نقشه آمریکایی-صهیونیستی است که با هدف ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور طراحی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اوضاع امنیتی همچنان شاهد تنش‌های منطقه‌ای است و همزمان خطر تروریسم در سوریه رو به افزایش است، نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد.

او عنوان داشت که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به دلیل وجود سلاح حشد الشعبی و مقاومت، در تحقق پروژه‌های خود در داخل عراق شکست خورده‌اند.

وی بر ضرورت برخورد با پرونده سلاح بر اساس یک معیار واحد که تمامی تشکیلات مسلح را در بر گیرد تأکید کرد.

................

پایان پیام/