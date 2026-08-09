به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماجرا پس از آن جدی شد که «عمرو عماره»، دانشجوی دانشکده کامپیوتر و اطلاعات، در پروندهای مرتبط با مواد مخدر که به «پرونده تارگت» معروف شده، به حبس ابد محکوم شد. خانواده او میگویند شماره تلفنی که در ارتباط با انتقال مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته بود، به نام عمرو ثبت شده و همین مسئله باعث شد نام او وارد پرونده شود.
خانواده همچنین مدعی هستند که عمرو حدود دو سال پیش، با درخواست یکی از کارکنان یک شرکت مخابراتی و با تصور کمک به تحقق اهداف کاری او، برای دریافت یک خط تلفن اقدام کرده بود، بدون آنکه تصور کند این موضوع بعدها برایش پیامد قضایی به همراه خواهد داشت. آنها همچنین اسنادی ارائه کردهاند که به گفتهشان نشان میدهد در موارد دیگری نیز خطوط تلفن بدون حضور صاحبان واقعی اطلاعات به نام آنان ثبت شده است.
پس از این پرونده، شهروندان مصری با مراجعه به شرکتهای مخابراتی و بررسی شمارههای ثبتشده به نام خود، موارد مشابهی را مطرح کردند. صدها شکایت در شبکههای اجتماعی درباره وجود خطوطی به نام افراد بدون اطلاع آنان منتشر شده است. «نجاد البرعی»، وکیل حقوقی، نیز اعلام کرده پس از کشف دو خط ثبتشده به نام خود، قصد دارد از یکی از شرکتهای مخابراتی و دستگاه تنظیم مقررات ارتباطات مصر شکایت کند.
«ایناس عزالدین»، هنرمند مصری، نیز از کشف خطی به نام خود خبر داده که میگوید هرگز آن را خریداری یا برای آن سندی امضا نکرده است. موارد دیگری نیز از استفاده از مدارک هویتی جعلی برای ثبت خطوط گزارش شده است.
این مسئله واکنش نمایندگان پارلمان مصر را نیز به دنبال داشته است. «سامح عبدالمحسن» از دریافت شکایتهای متعدد درباره ثبت خطوط به نام شهروندان بدون اطلاع آنان خبر داد و خواستار بررسی سازوکار ثبت سیمکارتها و احراز هویت دقیق صاحبان آنها شد.
چند نماینده دیگر نیز خواستار فعال شدن دوباره برنامه «نترا» برای اطلاع شهروندان از خطوط ثبتشده به نامشان شدهاند. «احمد بدوی»، رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات پارلمان مصر، نیز اعلام کرده فروش سیمکارت باید از طریق شعب رسمی شرکتهای مخابراتی انجام شود و برخی نمایندگان و توزیعکنندگان غیرمجاز را عامل ثبت خطوط به نام دیگران دانستهاند.
به گفته او، قرار است پس از یک ماه، ثبت خطوط جدید با استفاده از تشخیص چهره انجام شود تا هویت واقعی دارنده سیمکارت هنگام ثبت آن احراز شود.
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