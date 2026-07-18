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برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به تعویق افتاد

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۱
کد مطلب: 1841904
برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به تعویق افتاد

آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب که قرار بود روز یکشنبه از سوی سه قوه برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب که قرار بود روز (یکشنبه  ۲۸ تیر) از سوی سران قوا در مصلای تهران برگزار شود، به تعویق افتاد.

در اطلاعیه قوای سه‌گانه آمده است:

«به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند، آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که مقرر بود روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران از سوی قوای سه‌گانه برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. تاریخ بعدی برگزاری این مراسم متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

دولت جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

مجلس شورای اسلامی

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