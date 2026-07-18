عراقچی: روابط ارزشمند ایران و عراق نباید تحت تأثیر برخی اظهارات شخصی و غیر رسمی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین، وزیر امور خارجه جمهوری عراق، عصر امروز شنبه در تماس تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقهای متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان، نقض مکرر مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد از سوی واشنگتن و نیز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات، گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را ریشهدار، راهبردی و مبتنی بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک دو ملت دانست و تصریح کرد: این روابط ارزشمند نباید تحت تأثیر برخی اظهارات شخصی و غیر رسمی قرار گیرد. ایران بر احترام متقابل، حسن همجواری و توسعه هرچه بیشتر مناسبات با دولت و ملت عراق تأکید دارد.
دو طرف در این گفتوگو، ضمن بررسی ابعاد تحولات جاری و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر اهمیت تداوم رایزنیها و هماهنگیهای دوجانبه برای جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ صلح و امنیت منطقهای تأکید کردند.
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