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وزیر فرهنگ: مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۲
کد مطلب: 1841924
وزیر فرهنگ: مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تخریب پل بندرعباس به رودان توسط متجاوزان امریکایی نوشت: مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سیدعباس صالحی شامگاه شنبه(۲۷ تیرماه ۱۴۰۴) در واکنش به تخریب پل بندرعباس به رودان توسط متجاوزان امریکایی‌ با انتشار تصویری از این تخریب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این تصویر امروز بندرعباس به رودان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: متجاوزان امریکایی پل مسیر را تخریب کرده‌اند، اما مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند، اراده‌ها و دل‌های‌شان را پل می‌کنند، راه می‌سازند و عبور می‌کنند.

وزیر فرهنگ: مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند

در پی تجاوز شب گذشته دشمن آمریکایی به برخی زیرساخت‌ها، چهار نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان دچار خسارت شدند.

بر اثر این حمله‌ها، تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و ۲ پل در محور سه‌راه میناب به سمت رودان آسیب دیدند که مسیر جایگزین برای این محور بازگشایی شده است.

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