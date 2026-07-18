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آیین بزرگداشت رهبر شهید و تجدید بیعت دانشگاهیان با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۹
کد مطلب: 1841923
آیین بزرگداشت رهبر شهید و تجدید بیعت دانشگاهیان با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

دانشگاهیان و جامعه علمی کشور در آیینی روز دوشنبه در مسجد دانشگاه تهران گرد هم می‌آیند تا ضمن بزرگداشت رهبر شهید ایران، با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید بیعت کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران، حضرت آیت‌الله‌ العظمی سید علی خامنه‌ای، و آیین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، با حضور دانشگاهیان و جامعه علمی کشور برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور اساتید، دانشجویان، مسئولان آموزش عالی و جمعی از اعضای خانواده معظم شهدا، روز دوشنبه ۲۹ تیر از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این آیین، دانشگاهیان کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق و بر استمرار مسیر عزت، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

از عموم دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و اعضای جامعه علمی کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

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