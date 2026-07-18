به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، و آیین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، با حضور دانشگاهیان و جامعه علمی کشور برگزار میشود.
این مراسم با حضور اساتید، دانشجویان، مسئولان آموزش عالی و جمعی از اعضای خانواده معظم شهدا، روز دوشنبه ۲۹ تیر از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در این آیین، دانشگاهیان کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق و بر استمرار مسیر عزت، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.
از عموم دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و اعضای جامعه علمی کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده است.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما