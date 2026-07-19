به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استرالیا از «طرح ملی اقدام برای مقابله با اسلامهراسی» رونمایی کرد؛ طرحی که بهعنوان پاسخ رسمی به گزارش آفتاب مالک، نماینده ویژه مقابله با اسلامهراسی، ارائه شده است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، این بسته را با هدف پیشگیری از گسترش احساسات ضداسلامی در این کشور اعلام کرد.
بر اساس این طرح، حدود ۴۲ میلیون دلار برای اجرای مجموعهای از اقدامات اختصاص مییابد که از جمله آنها میتوان به تقویت تدابیر امنیتی در اماکن عبادی و حمایت از جوامع مسلمان، بهویژه زنان و جوانان، اشاره کرد. همچنین قرار است کارگروهی ویژه برای مقابله با اسلامهراسی در نظام آموزشی تشکیل شود و برنامه درسی ملی نیز با هدف تقویت بردباری نژادی و دینی مورد بازنگری قرار گیرد.
در بخش دیگری از این برنامه، پلیس فدرال استرالیا شمار کارکنان ارتباط با جوامع را افزایش خواهد داد و یک درگاه ارتباطی ویژه برای تسهیل گزارشدهی درباره حوادث ناشی از نفرت راهاندازی میکند. پیشتر نیز مجازات کیفری برای عضویت در گروههای نفرتپراکن ممنوعشده در نظر گرفته شده بود و اکنون دانشگاهها نیز موظف میشوند از بروز موارد اسلامهراسی جلوگیری کرده و به آنها واکنش نشان دهند.
با وجود اعلام این بسته حمایتی، دولت استرالیا همه توصیههای نماینده ویژه مقابله با اسلامهراسی را نپذیرفت. از جمله، دولت با بازنگری در قوانین ضدتروریسم و نیز تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی نژادپرستی ضد فلسطینی و ضد عربی موافقت نکرد. تونی برک، وزیر کشور استرالیا، در عین حال اسلامهراسی را پدیدهای ریشهدار و کمگزارششده خواند و تأکید کرد که پیامدهای آن برای جامعه مسلمانان ویرانگر است.
همچنین ان الی، وزیر امور چندفرهنگی، که بهعنوان نخستین مسلمان تاریخ این کشور در پارلمان استرالیا شناخته میشود، تأکید کرد که دولت برای نخستین بار بهطور رسمی اسلامهراسی را بهعنوان یک مشکل ساختاری به رسمیت شناخته است. این موضع در حالی مطرح میشود که بهگفته مقامهای استرالیایی، مقابله با نفرت دینی و نژادی همچنان از اولویتهای اصلی دولت در حوزه همزیستی اجتماعی است.
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