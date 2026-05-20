به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سن‌دیگو، «شورای مسلمانان شیعه استرالیا» با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، خواستار مقابله جدی با اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی ضد مسلمانان شد. این شورا تأکید کرد که حمله به مرکز اسلامی سن‌دیگو بار دیگر خطرات ناشی از گسترش گفتمان ضد اسلامی در رسانه‌ها و عرصه سیاسی را آشکار کرده است.

شورای مسلمانان شیعه استرالیا در این بیانیه، از شجاعت افرادی که در جریان حمله برای کمک به دیگران وارد عمل شدند، به‌ویژه نگهبان امنیتی مسجد، تقدیر کرد و هشدار داد که نفرت ضد مسلمانان تنها از سوی گروه‌های افراطی تغذیه نمی‌شود، بلکه بخشی از رسانه‌ها و برخی سیاستمداران نیز با ادبیات غیرمسئولانه خود در تشدید این فضا نقش دارند. این شورا همچنین از دولت‌ها خواست همان‌گونه که با دیگر اشکال افراط‌گرایی برخورد می‌کنند، با همان فوریت و جدیت برای مقابله با اسلام‌هراسی و حفاظت از اماکن عبادی مسلمانان اقدام کنند.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

شورای مسلمانان شیعه استرالیا عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های کسانی که در تیراندازی هولناک در مرکز اسلامی سن‌دیگو جان خود را از دست دادند، ابراز می‌کند. از خداوند متعال مسئلت داریم که رحمت خود را شامل حال درگذشتگان گرداند، به خانواده‌ها و عزیزان آنان صبر عطا کند و همه کسانی را که از این حادثه آسیب دیده‌اند، شفا بخشد.

ما همچنین شجاعت کسانی را که در جریان حمله برای کمک به دیگران وارد عمل شدند، ارج می‌نهیم؛ به‌ویژه نگهبان امنیتی مسجد که اقدامات دلیرانه او به حفاظت از جان افراد کمک کرد.

این فاجعه یادآور دردناکی از ضرورت فوری مقابله با اسلام‌هراسی، چه در سطح جهانی و چه در داخل استرالیاست. نفرت ضد مسلمانان تنها از سوی افراط‌گرایان تغذیه نمی‌شود، بلکه ادبیات غیرمسئولانه‌ای که بیش از حد از سوی برخی رسانه‌ها و رهبران سیاسی درباره مسلمانان به کار گرفته می‌شود نیز در آن نقش دارد. واژه‌ها و سخنان پیامد دارند و ما از همه شخصیت‌های عمومی و رسانه‌ها می‌خواهیم مسئولانه عمل کنند و از گفتمانی که جوامع مسلمان را غیرانسانی جلوه داده یا هدف تخریب قرار می‌دهد، فاصله بگیرند.

ما یادآور می‌شویم که دولت‌ها در مواجهه با دیگر اشکال نفرت و افراط‌گرایی، به‌سرعت وارد عمل شده‌اند و خواستار آن هستیم که همان میزان فوریت و جدیت در مقابله با اسلام‌هراسی و حفاظت از جوامع مسلمان و اماکن عبادی آنان نیز به کار گرفته شود.

