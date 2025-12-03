به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سناتور حزب راست‌گرای «وان نیشن» در استرالیا پس از پرسش‌های تند درباره شریعت از نماینده دولت برای مقابله با اسلام‌هراسی، به دامن‌زدن به نفرت ضدمسلمانان و ارتباط با نئونازی‌ها متهم شده است. مالکوم رابرتز، سناتور کوئینزلند، در نشست استماع سنا از آفتاب ملک پرسید چرا در گزارش او درباره مقابله ملی با اسلام‌هراسی به شریعت اشاره نشده است.

ملک در پاسخ توضیح داد که طرح چنین پرسش‌هایی نمونه‌ای از برداشت‌های نادرستی است که مأموریت او برای رفع آنها ایجاد شده و این سوءبرداشت‌ها به تبعیض و طرد اجتماعی مسلمانان دامن می‌زند. او تأکید کرد آزادی بیان باید با مسئولیت همراه باشد و کلی‌گویی‌ها و برچسب‌زنی‌ها درباره اسلام موجب عادی‌سازی تعصب می‌شود.

سناتورهای حزب سبز و حزب کارگر نیز اظهارات رابرتز را اسلام‌هراسانه خوانده و او را متهم کردند که با نئونازی‌ها ارتباط دارد؛ ادعایی که رابرتز رد کرد و گفت مواضعش «به نفع استرالیا» است. در ادامه، به رفتارهای جنجالی اخیر دیگر اعضای «وان نیشن» نیز اشاره شد؛ از جمله اقدام پولین هانسون که هفته گذشته با پوشیدن برقع وارد صحن سنا شد و محکومیت گسترده‌ای را به دنبال داشت.

کمیسر مبارزه با تبعیض نژادی استرالیا هشدار داده است که چنین اقدامات و اظهاراتی نگرش‌های منفی نسبت به مسلمانان، به‌ویژه زنان مسلمان، را تشدید کرده و خطر خشونت را افزایش می‌دهد.

