به عنوان تنها نماینده ادیان در مجلس ملی سنگال؛ سند پیشنهادی رئیس شورای عالی شیعیان برای تعامل شریعت و حقوق زن ارائه شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سمینار سهروزهای که با همکاری مجلس ملی سنگال و انجمنهای داوطلبان حقوقی برگزار شد، «شیخ شریف مبالو»، پژوهشگر و معاون رئیس «چارچوب متحد اسلام در سنگال (CUDIS)»، با ایراد سخنرانی در خصوص ماده ۱۴ پروتکل ماپوتو، گفتمانی نوین را در فضای سیاسی و مذهبی این کشور گشود.
صدای واحد ادیان در مجلس ملی
حضور شیخ شریف مبالو در این سمینار که با هدف بررسی چالشهای حقوق باروری زنان برگزار شد، حائز اهمیت تاریخی بود. وی به عنوان تنها نماینده دینیِ مورد پذیرش مسلمانان و مسیحیان در این نشست، نقشی پلساز ایفا کرد.
تقابل تعهدات بینالمللی با واقعیتهای محلی
پروتکل ماپوتو که به حقوق زنان در آفریقا اختصاص دارد، به دلیل ماده ۱۴ آن که پیرامون سقط جنین پزشکی است، در سنگال با واکنشهای متفاوتی روبرو بوده است. شیخ مبالو در سخنرانی خود، ضمن بررسی دقیق این چالش، تأکید کرد که سنگال اکنون در چهارراهی حساس میان تعهدات بینالمللی و ارزشهای دینی و فرهنگی ریشهدار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه نباید این مسئله را به درگیری میان «حقوق زنان» و «ارزشهای دینی» تقلیل داد، اظهار داشت: «وضعیت فعلی که در آن سقطهای غیرایمن به یکی از دلایل اصلی مرگومیر مادران تبدیل شده است، نیازمند تدبیری است که هم به قداست زندگی احترام بگذارد و هم به فوریتهای بهداشت عمومی پاسخ دهد.»
بازخوانی فقهی برای برونرفت از بحران
نماینده شیعیان سنگال با استناد به اجماع فقهای شیعه و سنی در خصوص مراحل رشد جنین، تفاوت میان پیش و پس از ۴ ماهگی (دمیده شدن روح) را نکتهای کلیدی خواند. وی تصریح کرد: «در فقه اسلامی، سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در موارد بسیار استثنایی – نظیر حفظ جان مادر یا ناهنجاریهای شدید و محرز جنینی – با رعایت اصل “ضرورت” و “حرج” قابل بررسی است.»
شیخ مبالو با تکیه بر اصل فقهی «الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف» (رفع ضرر شدیدتر با ضرر خفیفتر)، راهکار پیشنهادی خود را نه در آزادسازی بیقید و شرط، بلکه در چارچوب یک «رویکرد تدریجی، مشارکتی و واقعگرایانه» مطرح کرد. او پیشنهاد کرد که دولت میتواند با مشورت علما و ائمه جمعه، چارچوب حقوقی مشخصی را وضع کند که ضمن احترام به سنتهای سنگالی، مانع از فجایع بهداشتی شود.
راهی اصیل برای سنگال
در بخش پایانی این سخنرانی، شیخ شریف مبالو تأکید کرد که سنگال با سنت دیرینهاش در گفتوگو، قادر است «راهی اصیل» بیابد. این مسیر پیشنهادی، ترکیبی از احترام به آموزههای دینی و تعهد به کرامت انسانی است؛ راهکاری که به جای انگزنی یا جرمانگاری، به دنبال حمایت از زنان در تنگنا با تکیه بر اصول اخلاقی و فقهی اسلامی است.
این سمینار که با استقبال شرکتکنندگان مواجه شد، گامی در راستای کاهش شکاف میان نهادهای حکومتی، سازمانهای مدافع حقوق زنان و رهبران دینی در سنگال ارزیابی میشود.
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