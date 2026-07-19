 نشست مبلغان مهدوی در راهپیمایی اربعین، برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مبلغان مهدوی در راهپیمایی اربعین دیروز یکشنبه با سخنرانی آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده رهبر انقلاب در کشور عراق و آیت الله مجتبی کلباسی مدیر مرکز تخصصی مهدویت در موسسه آموزش عالی امام مهدی(عج) حوزه علمیه قم برگزار شد.

در این نشست محتوای تولید شده توسط بخش رسانه مرکز تخصصی مهدویت با عنوان «بعثت اربعینی منتطران» توسط حجت الاسلام اسدی ارائه گردید.

گزارش اعزام های مهدوی به اربعین، تکمیل گروه بندی های تبلیغی مناطق و مواکب مختلف در عراق، بخش های دیگر این نشست بود.

در حاشیه این برنامه، آیت الله سیدمجتبی حسینی از بخش های مختلف و آثار و دستاوردهای مرکز تخصصی مهدویت بازدید کردند و در جریان فعالیت های مرکز قرارگرفتند.

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