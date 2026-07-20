به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «عبدالوهاب فراتی» عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نوشتاری در کانال شخصی خود در ایتا، به علت هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در اردن از سوی ایران پرداخته است.
متن یادداشت او به شرح زیر است:
«با تشدید جنگ، واشنگتن نیروهای خود را از بحرین، امارات و قطر (که بیشتر در معرض خطر بودند) خارج و در اردن متمرکز کرد. در شرایطی که دیگر متحدان حوزه خلیج فارس، استفاده از پایگاههای نظامی را برای آمریکا محدود کردهاند، اردن به سکوی اصلی عملیات هوایی آمریکا در سراسر سوریه، عراق و کل منطقه تبدیل شد. دقیقاً به همین دلیل است که ایران توجه خود را به این کشور معطوف کرده است.
وقتی دشمن در یک نقطه متمرکز میشود، همانجا به هدف تبدیل خواهد شد. حمله به پایگاههای «الازرق» و «ملک فیصل»، هدف گرفتنِ صرفاً یک فرودگاه نظامی نیست؛ بلکه تلاشی است تا هزینه میزبانی از نیروهای آمریکایی از حد تحمل فراتر ببرد.
آمار و سرعت حملات، خود گویای همهچیز است: چهار حمله در پنج روز، سه کشته و دهها سرباز زخمی و طبق گزارش نیویورکتایمز، آسیب دیدن تعداد قابلتوجهی از بالگردهای بلکهاوک. ایران با این کار نه تنها خط و نشان میکشد، بلکه عملاً نشان میدهد که همچنان ذخایر موشکی انبوهی در اختیار دارد و اکنون دستش به همان نقطهای میرسد که ایالات متحده فکر میکرد در امان است.»
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